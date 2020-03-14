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Dadaşlar’da Akhisar mesaisi

İHA

Dadaşlar’da Akhisar mesaisi

TFF 1.Lig ekiplerinden B.B Erzurumspor, Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Antrenmana Teknik Direktör Mehmet Özdilek nezaretinde düz koşu, dar alanda 52 ve taktiksel ağırlıklı olarak çalışan mavibeyazlılar, hava yoluyla İzmir’e geçerek Manisa’da kampa girdi.
Yakın takipçisi Akhisarspor ile önemli karşılaşmaya çıkacaklarını belirten Teknik Direktör Mehmet Özdilek, “Tek düşüncemiz deplasmandan alacağımız puan ya da puanlarla zirve yarışını sürdürmek istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum.” diye konuştu.
Öte yandan, Büyükşehir Belediye Başkanı, BB Erzurumspor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sekmen, kulüp tesislerini ziyaret ederek, Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile teknik kadro, oyunculara başarı dileklerini iletti.
Başkan Sekmen, “Birlikte daha kuvvetli ve güçlüyüz. Bu kadim şehrimizde inşallah arzu ettiğimiz şampiyonluğu yeniden bir kez daha hep birlikte yaşamak istiyoruz. Siz değerli kardeşlerime üstün başarılar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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