Erzurum'da hafif şiddetli deprem

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Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 2,7 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesinden alınan verilere göre; bugün sabah 10.27 sularında merkez üssü Köprüköy ilçesi Yılanlı Mahallesinde 2,7 büyüklüğünde hafif şiddetli deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

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