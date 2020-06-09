Başkan Karataş Uzundere’de incelemelerde bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Karataş Uzundere’de incelemelerde bulundu

İHA

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Uzundere ilçesine giderek maske takma ve sosyal mesafe kuralları uygulanarak Uzundere belediyesinin çalışmalarını inceledi.

Başkan Karataş Uzundere’de incelemelerde bulundu

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Uzundere ilçesine giderek maske takma ve sosyal mesafe kuralları uygulanarak Uzundere belediyesinin çalışmalarını inceledi.
MHP Uzundere İlçe Başkanı Ahmet Er, Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak’ la bir araya gelen Başkan Karataş, Üretken Belediyecilik adına yapılan üzüm, dut ve ceviz bahçesi çalışmalarını, rafting parkurunu, bisiklet yolu ve 3 km’lik ilçe girişi peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarını, şelale ve Yedigöller’de yapılan turistik tesisler ile bungalov evleri, dere ıslah çalışmalarını yerinde tek tek gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Başkan Karataş, burada yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:
“Covit19 salgını sebebiyle belki yüz yüze birlikte olamadık, fiziki olarak kucaklaşamadık fakat devamlı olarak ilçe başkanlarımızla, belediye başkanlarımızla telekonferans görüşmesi yaparak Erzurum ve ilçelerimiz hakkında bu süreçte yapılan ve yapılması gerekenler konusunda müzakereler ederek tüm vatandaşlarımızın sorunları ile yakinen ilgilendik. Bu pandemi süreci içerisinde sosyal mesafe kurallarına uyarak partimizin il ve ilçe teşkilatlarını açık bulundurarak hem rutin parti çalışmalarına devam edip, hem de vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalıştık. Bugünde Uzundere ilçemize gelerek belediyemizin çalışmaları hakkında yerinde incelemelerde bulunarak, yapılan işler ve yapılacak projeler hakkında bilgiler aldık. Yapılacak projeleri de tamamlayarak Milliyetçi Hareket Partisinin belediyecilik vizyonu ile vatandaşlarımıza hizmetlerin en iyisini sunacağız. Yapmış olduğu bu çalışmalarından dolayı da belediye başkanımız Hilmi Aktoprak’a teşekkür eder bundan sonraki çalışmalarında da başarılar dilerim. İnşallah bu pandemi sürecini, alınan tedbirleri uygulayıp, sosyal mesafe kurallarına uyarak kısa sürede atlatacağız ve tekrar fiziki olarak kucaklaşacağımız o eski günlere dönmemiz inşallah çok yakındır. Covit19 salgını sürecinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, halen tedavi gören vatandaşlarımıza da acil şifalar dilerim.’’

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum’da dijital dönüşümde ilk imza
YEREL HABERLER Erzurum’da dijital dönüşümde ilk imza
Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı
YEREL HABERLER Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı
Bayan cam sanatı ustası, mesleği yaşatıyor Unutulmaya yüz tutan meslekler arasına giren Cam sanatını yapan Erzurumlu Aynur Bayram; özel siparişlerle cama ateşle şekil veriyor
YEREL HABERLER Bayan cam sanatı ustası, mesleği yaşatıyor Unutulmaya ...
'Gezegenin akciğeri' ormanlara nefes aldırıyorlar
YEREL HABERLER 'Gezegenin akciğeri' ormanlara nefes aldırıyorlar
Gelin çıkarmaya gidenler, polisin çaldığı şarkıyla göbek attı
YEREL HABERLER Gelin çıkarmaya gidenler, polisin çaldığı şarkıyla ...
Yaşlılara nefes aldırdılar
YEREL HABERLER Yaşlılara nefes aldırdılar
KUDAKA’dan Meslek Yüksekokulu projelerine destek
YEREL HABERLER KUDAKA’dan Meslek Yüksekokulu projelerine destek
Palandöken Belediyesi Milletvekili Ban’ı ağırladı Milletvekili Ban’dan Palandöken Belediyesi’ne övgü Palandöken Belediyesi Koronavirüs sınavından yüzünün akıyla çıktı Palandöken'de eser siyaseti gündemi
YEREL HABERLER Palandöken Belediyesi Milletvekili Ban’ı ...
Rektör Çomaklı, üniversiteli adaylarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı, üniversiteli adaylarıyla bir araya ...
KUDAKA’dan Covid-19 sosyo-ekonomik etki anketi
YEREL HABERLER KUDAKA’dan Covid-19 sosyo-ekonomik etki anketi
Aşkale’de çok amaçlı kültür evi hizmete açıldı
YEREL HABERLER Aşkale’de çok amaçlı kültür evi hizmete açıldı
Tolunay ve İleyda çifti: "Virüs sonrası sosyal medya kullanımı değişecek"
YEREL HABERLER Tolunay ve İleyda çifti: "Virüs sonrası sosyal medya ...
Anna Lukanova'ya özel uçuş izni
YEREL HABERLER Anna Lukanova'ya özel uçuş izni
Yeşil sahalarda slalom yapan Messi'yi Palandöken'e davet ettiler
YEREL HABERLER Yeşil sahalarda slalom yapan Messi'yi Palandöken'e ...
Yeşil sahalarda slalom yapan Messi'yi Palandöken'e davet ettiler
YEREL HABERLER Yeşil sahalarda slalom yapan Messi'yi Palandöken'e ...
Çevreci Başkan ağaç budadı Başkan Orhan: “Yeşil alanlar yaşam kaynağımız”
YEREL HABERLER Çevreci Başkan ağaç budadı Başkan Orhan: “Yeşil ...
Barcelona ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin gülümseten “Palandöken” diyaloğu
YEREL HABERLER Barcelona ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin ...
Kırkpınar: “Takipçisiyiz”
YEREL HABERLER Kırkpınar: “Takipçisiyiz”
Kamyonet şarampole devrildi; 1 ölü
YEREL HABERLER Kamyonet şarampole devrildi; 1 ölü
Prof. Dr Özben’den Covit-19 araştırması Prof. Dr Özben: ‘Katılımcılar okullara vatandaşlık dersi konulması istiyor’ ‘Sağlık çalışanlarına güven hissedilir ölçüde artmış’
YEREL HABERLER Prof. Dr Özben’den Covit-19 araştırması Prof. Dr ...
(Özel haber) Taekwondocular maskesi takarak antrenmanlarına başladı
YEREL HABERLER (Özel haber) Taekwondocular maskesi takarak ...
Erzurum Uzundere Barajı milli ekonomiye her yıl 1 trilyonluk değer katacak
YEREL HABERLER Erzurum Uzundere Barajı milli ekonomiye her yıl 1 ...
Evde kalan çocuklar için 'atıktan oyuncağa' projesini geliştirdiler
YEREL HABERLER Evde kalan çocuklar için 'atıktan oyuncağa' projesini ...
Sakin şehir Uzundere'de kiraz mevsimi
YEREL HABERLER Sakin şehir Uzundere'de kiraz mevsimi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X