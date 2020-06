Bakan Yardımcısı Ersoy, depremzede vatandaşlarla bir araya geldi

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Bingöl Karlıova depreminde hasarların yaşandığı Erzurum'un Çat ilçesinde temaslarda bulundu. Bakan Yardımcısı Ersoy, depremden zarar gören vatandaşların sorunlarını dinledi.

14 Haziran'da Bingöl Karlıova'da meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından sürdürülen çalışmaları incelemek üzere Erzurum’a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, helikopter ile Bingöl Karlıovadaki incelemelerinin ardından Çat ilçesine geçti. Beraberinde Erzurum Valisi Okay Memiş, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Kızılay Genel Müdürü Ceyhun Diltaş, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Çat Kaymakamı Tevfik Kumbasar, Belediye Başkanı Melik Yaşar birlikte ilk önce Darabi mezrasına giderek, burada vatandaşlarla görüştü. Bakan Yardımcısı Ersoy, en kısa zamanda kalıcı konutların yapılacağını belirterek, vatandaşların mağdur olmaması için her türlü tedbirin alındığını belirtti.

Bakan Yardımcısı Ersoy ve beraberindekilerle daha sonra Çayırtepe Mahallesi'ne geçti. Burada muhtar ve vatandaşlarla görüşen Ersoy, onların taleplerini dinledi.

Mahalle sakinlerinden bir vatandaş toprak evlerin tuzak olduğunu ve bu tuzaklardan kurtulmak için kalıcı konut konusunda kendilerine destek olunmasını istedi. 2005'te meydana gelen depremden 15 yıl sonra depremi yaşadıklarını anlatan vatandaş, "Toprak evler bize tuzak. Devlet bize öncü olsun, az hasar, çok hasar görmüş bakmasın. 2020 yılında topraklı evde kalmak iyi değil. Bugün hemen her mahallede 510 ev hasar görmüş. Kesinlikle topraklı evler tuzaktır, bunları kaldıralım" dedi.

İncelemelerinin ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Ersoy, “Bölgede hasarların tespit edilmesiyle birlikte etap etap yapılması gerekenleri süreç içerisinde gerçekleştirerek hayatın eskiden olduğu gibi en normal hale dönmesi için bütün gayretimizle vatandaşın yanında olacağız. Kalıcı konutların yapılması için hasar tespitlerinin tamamlanması sürecini bekleyeceğiz” diye konuştu.

