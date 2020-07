Başkan Orhan: “İlçemiz doğa turizminde keşfedilmeyi bekliyor” Başkan Orhan’dan bisiklet turu ve balık tutma etkinliği

Sosyal belediyecilik çalışmaları ve çeşitli etkinliklerle adından sıkça söz ettiren Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, bu kez hafta sonunda Alpin Out Door Doğa Sporları Derneği tarafından organize edilen bisiklet turu ve balık tutma etkinliğine katıldı.

Aziziye İlçesi sınırları içinde bulunan Kuzgun Barajı çevresinde düzenlenen etkinliğe Başkan Orhan’ın yanı sıra Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Töremen’de katıldı. Bol oksijen ve görsel güzelliği ile büyüleyen Kuzgun Göletinin turizme kazandırılması için proje hazırlıklarının sürdüğünü ifade eden Belediye Başkanı Orhan, ilçenin doğa turizmi açısından büyük potansiyelleri barındırdığını söyledi.

Dört mevsimin bir arada yaşandığı Erzurum’un bu anlamda keşfedilmeyi bekleyen güzelliklerinin mutlak surette değerlendirilmesinin önemine değinen Başkan Orhan, “Erzurum kışıyla baharıyla her anlamda turizmcilerin tercih edebileceği ender vilayetlerimizden birisi. Aynı anda kışı ve yaz turizminin değerlendirmenin mümkün olduğu böylesi bir yerde, aslında büyük potansiyellerinin de varlığına işarettir. Yatırımcılarımızın bu potansiyelleri iyi değerlendirmesi gerektiğine inanıyorum” dedi.

Doğa Sporları İçin Eşsiz Mekanlar

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ve Alpin Out Door Doğa Sporları Derneği üyelerinin katılımıyla yapılan organizasyon Aziziye’nin eşsiz mekânlarının varlığını da ortaya koydu. Bol oksijen ve temiz havayı ciğerlerinize kadar hissettiğiniz Kuzgun göleti ve çevresi adeta büyülüyor. Başkan Orhan, belediye olarak bu yerlerin korunması ve turizme kazandırılması ölçüsünde projeler hazırlığında olduklarını dile getirdi. Hafta iş stresi ve yorgunluğunu sportif aktiviteler ile birlikte buralarda atılabileceğinin altını çizen Başkan Orhan, “Erzurum halkını ve dışarıdan gelecek olan turistleri Aziziye’nin bu eşsiz mekanlarına davet ediyorum. Özellikle doğa sporlarının en elverişli olduğu ilçemizde ilgili dernek ve kuruluşların etkinlikleri isabetli olacaktır. Aziziyemiz yeşili ve doğal bitki örtüsü ile cazibesini daha da artıracaktır” diye konuştu.

