Erzurum'da süs havuzlarında tehlikeye kulaç atıyorlar



Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)KIŞIN Türkiye'nin en soğuk kentlerinden biri olan Erzurum'da yazın hava sıcaklığının 35 dereceyi bulması üzerine bunalan gençler, deniz olmadığı için süs havuzlarına girerek serinlemeye çalışıyor. Elektrik Mühendisleri Odası Arzurum Temsilcisi Namiye Sınırkaya, çocukların 220 volt elektrik bulunan havuzda korumasız eğlenmelerin büyük bir tehlike arzettiğini söyledi.

Kentte hava sıcaklıklarının 35 dereceye ulaşması yaşamı olumsuz etkiliyor. Sıcaktan bunalan Erzurumluların büyük bir bölümü gölge alanlarda zaman geçirirken, bazı gençler de şehrin en işlek merkezlerindeki süs havuzlarına girerek serinlemeye çalışıyor. Yaşları 16 ile 19 arasında değişen gençler 'havuza girmek tehlikeli ve yasaktır' tabelasına aldırış etmeden kıyafetlerini çıkarıp iç çamaşırları ile süs havuzuna atlıyor, derinliği 40 santimetreyi bulan havuzda serinlemeye çalışıyor. Yaklaşık 1 saat suda kaldıktan sonra havuzdan çıkarak evlerine giden gençlerden Enes Çiftçi, "Havalar çok sıcak. Serinleyebileceğimiz havuz yok. Biz de buraya geldik. Mekan olarak çok güzel" dedi.

BÜYÜK BİR TEHLİKE

Elektrik Mühendisleri Odası Erzurum Temsilcisi Namiye Sınırkaya, çocukların havuzda korumasız şekilde eğlenmelerinin büyük bir tehlike arz ettiğini söyledi. Süs havuzundaki ışıklandırmayı sağlayan elektriğin 220 volt olduğunu belirten Sınırkaya, "Çocuklar büyük bir tehlike içinde. Çocukların havuzun içinde 220 volt elektrikle temas ihtimali çok yüksek. Bilindiği gibi su en büyük iletkendir. Çocuklar çarpılabilir, ölümle sonuçlanabilecek çok vahim olaylara sebebiyet verilebilecek bir şey. Bir an önce tedbirin alınması, çocukların bu havuzlara girmesinin engellenmesi gerekir. Havuzun içinde ışıklandırmayı sağlayan elektrik tertibatı var. 220 volt üzerinde elektrik bulunan lambaların üzerini kaplayan cam koruma kırıldığı zaman elektrik suyla temasa geçecektir. Bu da çocukların anında çarpılması anlamına gelir, ölümle sonuçlanabilecek bir olay yaşanabilir" diye konuştu. Sınırkaya, çocukların bu havuzlara girmesinin engellenmesi gerektiğini belirterek, bunun da bu tür ihtiyaçların karşılanacağı uygun alanların yapılmasıyla olabileceğini kaydetti.

DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2020-07-22 10:36:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.