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        Enerjisini atmak için başladığı yüzmede rekorlar kırdı, yeni başarılara hazırlanıyor

        YUNUS HOCAOĞLU - Galatasaray Spor Kulübü yüzücüsü ve Mersin Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu 19 yaşındaki Nisa Gül Serdar, küçük yaşta enerjisini atmak için başladığı bu branşta kırdığı rekorlarına milli takım seçmelerinin ardından yenilerini eklemek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 11:36 Güncelleme: 24.04.2024 - 11:36
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        Enerjisini atmak için başladığı yüzmede rekorlar kırdı, yeni başarılara hazırlanıyor
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        YUNUS HOCAOĞLU - Galatasaray Spor Kulübü yüzücüsü ve Mersin Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu 19 yaşındaki Nisa Gül Serdar, küçük yaşta enerjisini atmak için başladığı bu branşta kırdığı rekorlarına milli takım seçmelerinin ardından yenilerini eklemek istiyor.

        Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı tam olimpik yüzme havuzu olan Palandöken Olimpik Yüzme Havuzu, dört mevsim dünyanın farklı ülkelerinin yanı sıra yerli sporcuları da ağırlamayı sürdürüyor.

        Bu kapsamda kampa gelen milli sporcu Nisa Gül Serdar, yeni başarılara imza atmak ve Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda en iyi şekilde temsil etmek için Mersin'den gelen 13 kişilik milli TOHM sporcusuyla yüksek irtifada kulaç atıyor.

        Katıldığı çeşitli yarışlarda Türkiye rekorları kırarak madalya kazanan ay-yıldızlı yüzücü, 4 yaşından bu yana girdiği suda ulusal ve uluslararası müsabakalarda birçok başarı elde etti.

        Nisa Gül Serdar, daha önce Ukrayna'daki Multinations Yıldızlar ve Gençler Yüzme Şampiyonası'nın gençler kategorisinde 2 altın ile bir gümüş, Slovenya'daki Multinations Şampiyonası'nda serbest bayrak takımıyla bronz ve Fransa'da yapılan 19. ISF Gymnasiade Yüzme Yarışlarında, birer gümüş ile bronz madalya kazandı.

        Küçük yaşta enerjisini atması için babasının desteğiyle yüzmeye başlayan ve birçok kez Türkiye rekoru kıran milli yüzücü, şimdilerde 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası barajını geçmek adına mayıs ayının ilk haftasında Edirne'de yapılacak milli takım seçmelerine katılacak.

        - "4 yaşından beri yüzüyorum"

        Milli yüzücü Nisa Gül Serdar, AA muhabirine, 4 yaşından bu yana yüzdüğünü söyledi.

        Birçok rekoru olduğunu belirten Serdar, "Kariyer anlamında önemli hedeflerim var. İki kere girdiğim Multinations yarışlarında iki rekor kırdım. Aynı zamanda Fransa'da dünya ikincisi ve üçüncüsü oldum. Onun dışında sayısız rekorlarım var." dedi.

        Serdar, babasının desteğiyle spora başladığını ifade ederek, "Küçükken çok hiperaktif bir çocuktum ve enerjimi atamadığım için babam sürekli beni havuza getiriyordu. Sonra ben suya aşık oldum, yani su benim için her şey. Hayat felsefesi oldu. Bu şekilde devam etti. Haftaya Edirne'ye milli takım seçmelerine gideceğiz. 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na gidebilmek için hedeflerim var. Barajı geçmek için kendimi zorluyorum." diye konuştu.

        Olimpik sporcu olmak istediğini anlatan Serdar, yüzme sporu sayesinde aldığı bursla eğitimine Amerika'da devam edeceğini anlattı.

        Mersin TOHM Yüzme Antrenörü Volkan Burak Tuncil de Nisa Gül Serdar'ın yıllardır milli takımı temsil ettiğini anlatarak, "Bizim açık yaş sporcumuz. Yıldızlar ve gençlerin ardından şimdi de açık yaşta. Artık oraya adım atmasını beklediğimiz sporculardan bir tanesi. Daha önce rekorları var, yani Türkiye rekorları olan bir sporcumuz. Hedefimiz, onu 2028 Olimpiyatları'na hazırlamaya çalışacağız. İnşallah bu konuda başarılı oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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