Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan çocuk sahipsiz köpeklerin toplatılmasını istedi

Erzurum'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla temsili olarak Büyükşehir Belediye Başkanı olan ilkokul öğrencisi Nisa Tahtacı, kentteki sahipsiz köpeklerin toplatılarak barınaklara konulmasını istedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kutlamalar kapsamında makam koltuğunu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu dördüncü sınıf öğrencisi Nisa Tahtacı'ya devretti.

Makama geçen Tahtacı, kendisini temsili olarak bu göreve layık görenlere teşekkür etti.

Sekmen ile kısa bir süre sohbet eden Tahtacı, daha sonra kentte ve okullarda yapılmasını istediği konular hakkında talepte bulundu.