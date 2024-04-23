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        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan çocuk sahipsiz köpeklerin toplatılmasını istedi

        Erzurum'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla temsili olarak Büyükşehir Belediye Başkanı olan ilkokul öğrencisi Nisa Tahtacı, kentteki sahipsiz köpeklerin toplatılarak barınaklara konulmasını istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 14:19 Güncelleme: 23.04.2024 - 14:19
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        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan çocuk sahipsiz köpeklerin toplatılmasını istedi
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        Erzurum'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla temsili olarak Büyükşehir Belediye Başkanı olan ilkokul öğrencisi Nisa Tahtacı, kentteki sahipsiz köpeklerin toplatılarak barınaklara konulmasını istedi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kutlamalar kapsamında makam koltuğunu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu dördüncü sınıf öğrencisi Nisa Tahtacı'ya devretti.

        Makama geçen Tahtacı, kendisini temsili olarak bu göreve layık görenlere teşekkür etti.

        Sekmen ile kısa bir süre sohbet eden Tahtacı, daha sonra kentte ve okullarda yapılmasını istediği konular hakkında talepte bulundu.

        Tahtacı, okul bahçeleri ile parklardaki yeşil alanların sayısının artırılması gerektiğini belirterek, kentteki sahipsiz köpeklerin toplatılmasını ve barınaklara yerleştirilmesini istedi.

        Mehmet Sekmen, temsili olarak makama geçen Tahtacı'ya okul çantası ve kırtasiye malzemelerinden oluşan hediye verdi.

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