Erzurum'da usulsüz avlanan 6 kişiye 108 bin lira ceza kesildi
Erzurum'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, usulsüz avlandıkları belirlenen 6 kişiye 108 bin lira cezai işlem uygulandı.
Erzurum'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, usulsüz avlandıkları belirlenen 6 kişiye 108 bin lira cezai işlem uygulandı.
DKMP Erzurum 13. Bölge Müdürlüğü ile Horasan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine ortaklaşa denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, denetimlerde 6 kişinin kurak avı (canlı mühre, tuzak ile avlanma) ile canlı 46 kınalı keklik avladığını belirledi.
Usulsüz av yaptığı tespit edilen bu kişilere toplam 108 bin 800 lira idari ve tazminat cezası uygulandı.
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