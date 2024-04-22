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        Erzurum'da usulsüz avlanan 6 kişiye 108 bin lira ceza kesildi

        Erzurum'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, usulsüz avlandıkları belirlenen 6 kişiye 108 bin lira cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 11:40 Güncelleme: 22.04.2024 - 11:40
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        Erzurum'da usulsüz avlanan 6 kişiye 108 bin lira ceza kesildi
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        Erzurum'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, usulsüz avlandıkları belirlenen 6 kişiye 108 bin lira cezai işlem uygulandı.

        DKMP Erzurum 13. Bölge Müdürlüğü ile Horasan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine ortaklaşa denetim gerçekleştirdi.

        Ekipler, denetimlerde 6 kişinin kurak avı (canlı mühre, tuzak ile avlanma) ile canlı 46 kınalı keklik avladığını belirledi.

        Usulsüz av yaptığı tespit edilen bu kişilere toplam 108 bin 800 lira idari ve tazminat cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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