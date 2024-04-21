Erzurum'da elektrikli araçlar ve şarj istasyonları artıyor

TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'da elektrikli araç ve şarj istasyonu sayısı giderek artıyor.

Elektrikli araç sahipleri, alışveriş merkezi, apartman ve sitelere yerleştirilen cihazlarla araçlarını şarj ediyor.

Kentte müstakil evlerde şarj ünitesi kurulumlarının da arttığı belirtiliyor.

Aras Elektrik Dağıtım AŞ Akıllı Şebekeler ve AR-GE Müdürü Ali Geyikoğlu, AA muhabirine, 2022'de yayımlanan "Şarj Hizmet Yönetmeliği'nin" yürürlüğe girmesiyle elektrikli araç şarj istasyonlarının yaygınlaştığını söyledi.

Erzurum'da ilk ticari istasyonun 2022'nin ağustos ayında kurulduğunu dile getiren Geyikoğlu, "2022'de sorumluluk sahamızda 403 kilovat güce sahip 10 istasyonun kurulumunu tamamladık. 2023 yılında bu sayı hızlı bir şekilde artmaya başladı, 46 istasyon ve 5 bin kilovat kurulu güce sahip olduk. Şu an geldiğimiz noktada 2024 yılının 3. ayını bitirdik ve 66 istasyon ile 8 bin kilovatlık kurulum gücüne sahibiz." diye konuştu. Geyikoğlu, elektrikli araç istasyonlarında şahsi kullanımların özellikle 2023'ün ikinci yarısından sonra büyük oranda arttığını ifade ederek şebeke altyapısının yeterli olmadığı noktalarda, vatandaşların başvurusuyla uygun olmayan şebekelerin uygun hale getirilmesi için gerekli çalışmaların yapıldığını anlattı.

Temmuz ve ağustos aylarında istasyon sayılarının Doğu Anadolu Bölgesi'nde 90'lar civarına, mevcut gücün 12 bin kilovatlar seviyesine geleceğini belirten Geyikoğlu, şirketlerinin bünyesinde ise 4 elektrikli otomobilin bulunduğunu ve bunun artması için de çalışmalar yapıldığını söyledi. Kentte elektrikli şarj istasyonu kurulumu yapan bir firmanın yetkilisi Abdullah Gülakar da Erzurum ve çevre illerde 50'nin üzerinde şarj istasyonu kurduklarını bildirdi. Yenilenebilir ve yeşil enerji kaynaklarının artması ile elektrikli şarj istasyonları taleplerinin de fazlalaştığını vurgulayan Gülakar, "Son 1 yıl içerisinde 5 katın üzerinde artış var. Yerli aracımız Togg'un sayısının artmasıyla son zamanlarda bireysel şarj istasyonu talepleri de arttı. Bu anlamda site içerisinde bulunan otoparklara da kurulum yapıyoruz. Bu kurulumlar esnasında bazı apartman sakinlerinin endişeleri oluyor. Altyapısı uygun olan yerlerde herhangi bir problem olmadan çok sağlıklı şekilde kullanabilirler." dedi.