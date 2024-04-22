Zifte bulanmış 10 yavru köpek, bebek ve zeytinyağı ile temizlendi

MUTLU Patiler Derneği üyelerinin girişimiyle, Erzurum'un Aziziye ilçesi kırsalında zifte bulanmış 10 yavru köpek, bebek yağı, zeytinyağı ve Arap sabunu kullanılarak temizlendi; bakımları yapılarak karınları doyuruldu.

Kars'ın Susuz ilçe belediyesi ile ortak çalışma yürüten Mutlu Patiler Derneği üyeleri, Erzurum'un Aziziye ilçesinde zifte bulaşmış yavru köpekler bulunduğunu öğrendi. Dernek üyeleri, vücutlarının büyük bir bölümü zifte bulanmış köpekleri Kars'ın Susuz ilçesine götürdü. Susuz Belediyesi ile ortak kurulan bakımevinde gönüllü görev yapan 4 veteriner ile 4 personel, köpekleri temizlemek için saatlerce uğraştı. Zeytinyağı, kaz yağı, ayçiçeği yağı, bebek yağı, margarin, Arap sabunu, şampuan kullanılarak ziftten temizlenen köpeklerin sağlık muayenesini de yapan görevliler, hazırladıkları yemlerle karınlarını doyurdu. Yavru köpekler, bakımevinde koruma altına alındı.