Erzurum'da hekimler ve sağlıkçılar Filistin için "sessiz yürüyüş" yaptı

Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

Kent merkezindeki tarihi Lalapaşa Camisi'nin önünde bir araya gelen hekimler ile sağlık çalışanları, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde taşıdıkları dövizler ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Bazı sağlıkçıların çocuklarıyla katıldığı programda, Filistin halkı için dua edildi.

Grup adına basın açıklaması yapan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Yusuf Çiftçi, protestolarının 23'üncü haftasında olduklarını, zulüm son bulana kadar her hafta sessiz yürüyüşe devam edeceklerini söyledi.

İşgalci İsrail'in, Ramazan Bayramı fark etmeksizin, kadın, erkek, çocuk, yaşlı demeden Gazze'de zulüm ve soykırımı sürdürdüğünü belirten Çiftçi, "Evler, okullar, hastaneler bombalanıyor. Gazze halkı abluka altında açlığa mahkum ediliyor. Bombaların, kitle imha silahlarının dehşetinden kurtulabilen insanlar, yetersiz beslenmenin, susuzluğun ve salgın hastalıkların pençesinde ölüme mahkum ediliyor. Gazze'de hasta ve yaralıları tedavi edecek hastane neredeyse kalmadı." diye konuştu.

Anne ve babalara seslenen Çiftçi, "Çocuklarınıza Filistin'in işgal altında bulunduğunu, Mescid-i Aksa'nın esir, siyonist rejimin düşman, direnişin şeref olduğunu ve İsrail diye bir devletin olmadığını öğretin." ifadelerini kullandı.