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        Depremlerde stadı zarar gören Erzurumspor FK, saha sorunu yaşamak istemiyor

        YUNUS HOCAOĞLU - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'nin başkanı Ahmet Dal, Kazım Karabekir Stadı'nın Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde zarar görmesi nedeniyle sadece kale arkası tribünlerinin kullanıldığını hatırlatarak, "Gönlümden geçen, maçlarımızı Erzurum'da oynayalım, oynarken de statla ilgili çalışmalar başlasın. Bir an önce bir adım atılmasını istiyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 11:00 Güncelleme: 19.04.2024 - 11:00
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        Depremlerde stadı zarar gören Erzurumspor FK, saha sorunu yaşamak istemiyor
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        YUNUS HOCAOĞLU - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'nin başkanı Ahmet Dal, Kazım Karabekir Stadı'nın Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde zarar görmesi nedeniyle sadece kale arkası tribünlerinin kullanıldığını hatırlatarak, "Gönlümden geçen, maçlarımızı Erzurum'da oynayalım, oynarken de statla ilgili çalışmalar başlasın. Bir an önce bir adım atılmasını istiyorum." dedi.

        Başkanı Ahmet Dal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısında güzel bir ivme yakaladıklarını, uzun bir süre gol yemediklerini, şimdilerde ise en az gol yiyen takımlardan birisi olduklarını söyledi.

        Sahalarında 10 maçtır kaybetmediklerini ifade eden Dal, şöyle konuştu:

        "Bu gibi şeyler bizleri mutlu ediyor. Biz futbolda güzelliklerle anılmak, futbolu gündemde tutmak istiyor, bunun için çaba gösteriyoruz. İkinci yarıda en iyi takımlardan biri Göztepe, diğeri Erzurumspor FK. Bunda devre arasında iyi bir kamp geçirmenin faydası oldu. Oyuncuların istikrarlı şekilde oynamaları ve takım ruhunun yakalanmış olması da bizleri mutlu ediyor. Bu sürdürülebilir olursa değerli. En az gol yiyen, hiç yenilmeyen takım olmak önemli, ancak son düdüğe kadar takım olarak iyi mücadele edelim istiyoruz. Maç kazanmanız önemli ama her maç aynı mücadeleyi gösterirseniz sezonu kurtarırsınız. Dolayısıyla bu sene Erzurumspor'un parolası biraz da bu oldu."

        Dal, önlerinde final gibi 4 maçın bulunduğunu dile getirerek, "Her ne kadar küme düşme hattıyla belli bir fark olsa da matematiksel olarak hala bu sürecin devam ettiğini söyleyebiliriz. Bizim kadar rakiplerin de alacağı sonuçlar önemli. Biz lige başlarken hedefimizi ligi iyi yerde bitirmek olarak koymuştuk. Yine aynı amaçla çalışıyoruz ama play-off ihtimalimizin de hala yakalanabilir bir hedef olduğunu görüyoruz. Yani sezon başında böyle bir hedefimizin olmamasına rağmen şu anda bunu konuşuyoruz. İnşallah kalan haftalarda bu hedefe uygun sonuçlar almaya çalışacağız." diye konuştu.

        - "Bizi başka şehre göndermiş olsalardı, belki bu tablo olmayabilirdi"

        Geçen yıl maçların Erzincan'da oynanması konusunun gündeme geldiğini anımsatan Dal, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın, maçları Erzurum'da oynama isteklerine tam destek verdiğini dile getirdi.

        Dal, AK Parti Erzurum milletvekilleri, Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı ve takımın onursal başkanı Mehmet Sekmen'in bu süreci yakından takip ettiğini anlattı.

        Erzurumspor'un evinde 10 maçtır kaybetmemesinin ve ligde kalma noktasında belirleyici puana sahip olmasının, müsabakaları kentte oynamalarından kaynaklandığını vurgulayan Dal, şunları kaydetti:

        "Bizi başka şehre göndermiş olsalardı, belki bu tablo olmayabilirdi. Çünkü her şeyimiz burada. Takımı şehirden çekince olumsuz sonuçlar olabilir. Ben şunu istiyorum, maçlarımızı Erzurum'da oynayalım, bir yandan da çalışmalar yapılsın. Erzurum'da inşaat sezonu belli, eğer bizi gönderip 1-2 sene içinde yapacaklarsa, bu fedakarlığı şehrimiz yapar. Gönlümden geçen, maçlarımızı Erzurum'da oynayalım, oynarken de statla ilgili çalışmalar başlasın. Bir an önce adım atılmasını istiyorum. İki taraftan tribünler yıkıldığında maçlarımızı oynamaya engel değil, zaten şu anda da bu tribünleri kullanamıyoruz. Hasarlı bölümlerden başlayarak çalışmalar başlarsa, biz mevcut kale arkası tribünlerimizi kullanarak maçlarımızı oynamaya devam edebiliriz. Tabii ki bu teknik bir konu, bakanlık uhdesinde. Eminim onlar da en uygun kararı verip, şehrimizin beklentilerine uygun hareket edecetir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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