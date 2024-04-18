Erzurum Büyükşehir Belediyesi 31 aracı filosuna kattı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, filosuna kattığı 31 yeni araç için tanıtım programı düzenledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda düzenlenen programda, yerel seçimlerin geride kaldığını, kentte hizmetlere devam ettiklerini söyledi.

Erzurum halkına hizmet sözü verdiklerini ifade eden Sekmen, "Siparişlerini verdiğimiz iş makineleri ve diğer makinelerle beraber bir dönemi başlatmış bulunuyoruz. Şehrimizde bugünden itibaren kentsel dönüşüm ve diğer çalışmaların talimatlarını verdik. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak halkımıza birtakım sözlerimiz var. Başta şehir merkezi olmak üzere şehrimizin dört bir yanına hizmet vereceğiz." dedi.

Sekmen, ellerindeki imkanları değerlendireceklerini vurgulayarak, "Elimizdeki imkanları en iyi şekilde değerlendirerek hizmete dönüştüreceğiz. Az laf, çok iş yapacağız. Bu şehirde eser üzerine eser üreteceğiz. Yerli üretime de destek vereceğiz. Eğer bir makinenin yerli üretimi varsa, ilk başvuracağımız yer onlarla çalışmak. Bunlar Erzurumluların hizmetinde olacak. Alt ve üst yapı konularında işimizi kolaylaştıracak güzel hizmetler vereceğiz." diye konuştu. Kurdele kesiminin ardından yeni alınan 31 araç hizmet vermeye başladı.