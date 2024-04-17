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        Erzurum'da üniversite öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

        Erzurum'da üniversite kampüsünde çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 öğrenci yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 23:55 Güncelleme: 17.04.2024 - 23:55
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        Erzurum'da üniversite öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı
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        Erzurum'da üniversite kampüsünde çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 öğrenci yaralandı.

        Atatürk Üniversitesinin kampüs girişinde iki grup üniversite öğrencisi arasında çıkan tartışma, bir süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Kavgada üniversite öğrencilerinden M.S.B (22) ile A.B (22) yaralandı.

        Yaralı öğrencilerin kampüs içerisinde uygulama yapan trafik polislerinin yanına giderek yardım istemesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

        A.B ile ağır yaralı M.S.B, Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Olayın ardından kaçtığı belirlenen şüpheli Y.E.B, polis ekiplerince otomobilde yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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