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        Gençlik Merkezleri Arası Spor Ligi Bölge Şampiyonası Erzurum'da başladı

        Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Gençlik Merkezleri Arası Spor Ligi Bölge Şampiyonası Erzurum'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 16:31 Güncelleme: 17.04.2024 - 16:31
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        Gençlik Merkezleri Arası Spor Ligi Bölge Şampiyonası Erzurum'da başladı
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        Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Gençlik Merkezleri Arası Spor Ligi Bölge Şampiyonası Erzurum'da başladı.

        Yakutiye Spor Salonu, Kazım Karabekir Stadyumu yanındaki sentetik saha ve Olimpiyat Millet Bahçesi Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyon 5 gün sürecek.

        Futbol, masa tenisi ve basketbol branşlarında yapılan organizasyona 12 ilden 276 sporcu katılıyor.

        Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Organizasyonun Yakutiye Spor Salonu'ndaki açılışında yaptığı konuşmada, sporun dostluk ve kardeşlik ruhu kapsamında yapılması gerektiğini söyledi.

        Böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduğunu belirten Çakmur, "12 ilden gelen takımları 5 gün boyunca şehrimizde konuk edeceğiz. Gençler hem spor yapma şansı yakalarken hem de şehrimizi gezip görme şansı bulacak. Kadim şehir Erzurum, hem tarihi hem kültürel hem de kış sporları bakımından ülkemizin en önde gelen merkezlerinden. Tüm takımlara başarılar diliyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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