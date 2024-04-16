Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da 626 yatırım için 98 milyar 971 milyon bütçe ayrıldı

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte 626 yatırım projesi için toplam 98 milyar 971 milyon 148 bin 240 lira bütçe ayrıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 20:05 Güncelleme: 16.04.2024 - 20:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da 626 yatırım için 98 milyar 971 milyon bütçe ayrıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte 626 yatırım projesi için toplam 98 milyar 971 milyon 148 bin 240 lira bütçe ayrıldığını bildirdi.

        Valilik toplantı salonunda Çiftçi'nin başkanlığında gerçekleştirilen "Yılın 2. İl Koordinasyon Toplantısı"na kurum amirleri ve müdürler katıldı.

        Çiftçi, kurum müdürlerinin çalışmalarını dinleyerek, kente yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

        Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, kentte bu yıl kamu kurum ve kuruluşlarına ait 626 yatırım projesi için toplam 98 milyar 971 milyon 148 bin 240 lira bütçe ayrıldığını söyledi.

        Projelerin toplam nakdi gerçekleşme oranının yüzde 36,08 olduğunu ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti:

        "İlimizde yürütülen 626 kamu yatırım projesinin 7'si tamamlanmış, 366'sı devam etmekte, 201'i ihale aşamasına gelmiş, 47'sine henüz başlanmamış, 5'i ise tasfiye edilmiştir. Harcama toplamlarına göre baktığımızda Karayolları 12. Bölge Müdürlüğünün 33, Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürlüğünün 168, Erzurum Büyükşehir Belediyesinin 54, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 8 ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 4. Bölge Müdürlüğünün 6 proje ile ön sıralarda yer aldığını görmekteyiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Paket servise KDV ayarı
        Paket servise KDV ayarı
        İsrail-İran geriliminde son gelişmeler neler?
        İsrail-İran geriliminde son gelişmeler neler?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Kocaeli Valiliği'nden açıklama... 'Sınırı aşan' 3 polis görevden uzaklaştırıldı!
        Kocaeli Valiliği'nden açıklama... 'Sınırı aşan' 3 polis görevden uzaklaştırıldı!
        İran medyası İsrail saldırısının ayrıntılarını yazdı
        İran medyası İsrail saldırısının ayrıntılarını yazdı
        Golden Gate Gazze için trafiğe kapatıldı
        Golden Gate Gazze için trafiğe kapatıldı
        Galatasaray kâr açıkladı
        Galatasaray kâr açıkladı
        Erken yaşta makyaj yapanlara uyarı!
        Erken yaşta makyaj yapanlara uyarı!
        Johnny Depp kale alıyor
        Johnny Depp kale alıyor
        "Programımızı daha da güçlendireceğiz"
        "Programımızı daha da güçlendireceğiz"
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Icardi, Alex'in rekoruna göz dikti!
        Icardi, Alex'in rekoruna göz dikti!
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Kan donduran ihbar... "Birini öldürdüm gelin!"
        Kan donduran ihbar... "Birini öldürdüm gelin!"
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Uzman çavuş sağlık çalışanını böyle ısırmış!
        Uzman çavuş sağlık çalışanını böyle ısırmış!

        Benzer Haberler

        Erzurum'da firari FETÖ hükümlüsü eski öğretmen yakalandı
        Erzurum'da firari FETÖ hükümlüsü eski öğretmen yakalandı
        Erzurumspor'dan SMA hastası Yunus Emre'ye destek
        Erzurumspor'dan SMA hastası Yunus Emre'ye destek
        Erzurumspor FK-Sakaryaspor maçının ardından
        Erzurumspor FK-Sakaryaspor maçının ardından
        Erzurumspor FK - Sakaryaspor: 0-0
        Erzurumspor FK - Sakaryaspor: 0-0
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Erzurum'da polis, dolandırıcılara para havale etmeye giden kişiyi banka sır...
        Erzurum'da polis, dolandırıcılara para havale etmeye giden kişiyi banka sır...