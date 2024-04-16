Erzurum'da 626 yatırım için 98 milyar 971 milyon bütçe ayrıldı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte 626 yatırım projesi için toplam 98 milyar 971 milyon 148 bin 240 lira bütçe ayrıldığını bildirdi.

Valilik toplantı salonunda Çiftçi'nin başkanlığında gerçekleştirilen "Yılın 2. İl Koordinasyon Toplantısı"na kurum amirleri ve müdürler katıldı.

Çiftçi, kurum müdürlerinin çalışmalarını dinleyerek, kente yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, kentte bu yıl kamu kurum ve kuruluşlarına ait 626 yatırım projesi için toplam 98 milyar 971 milyon 148 bin 240 lira bütçe ayrıldığını söyledi.