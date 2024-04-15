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        Erzurum'da polis, dolandırıcılara para havale etmeye giden kişiyi banka sırasında engelledi

        Erzurum'da telefonda kendisini savcı olarak tanıtan kişiye 50 bin lira kredi çekerek toplam 100 bin lira havale etmek isteyen 58 yaşındaki kişi, polis tarafından bankada sıra beklerken engellendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 16:32 Güncelleme: 15.04.2024 - 16:32
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        Erzurum'da polis, dolandırıcılara para havale etmeye giden kişiyi banka sırasında engelledi
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        Erzurum'da telefonda kendisini savcı olarak tanıtan kişiye 50 bin lira kredi çekerek toplam 100 bin lira havale etmek isteyen 58 yaşındaki kişi, polis tarafından bankada sıra beklerken engellendi.

        Kentte yaşayan Akif K'yi telefonla arayan ve kendisini savcı olarak tanıtan kişi, "Hesaplarınız terör örgütü tarafından ele geçirildi. Operasyon yapılacak, operasyon bitene kadar bize 100 bin lira göndermeniz gerekiyor." diyerek bankaya yönlendirdi.

        Telaşa kapılan Akif K., Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'ndeki bir banka şubesine giderek dolandırıcıların talep ettiği 100 bin lirayı tamamlamak için ayrıca 50 bin lira kredi çekti.

        Durumu fark eden Akif K'nin yakınları polise ihbarda bulundu.

        Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bankada dolandırıcıların hesabına para göndermeye çalışan Akif K'yi, sıra beklerken durumu anlatıp engelledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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