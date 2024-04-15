Erzurum'da polis, dolandırıcılara para havale etmeye giden kişiyi banka sırasında engelledi

Erzurum'da telefonda kendisini savcı olarak tanıtan kişiye 50 bin lira kredi çekerek toplam 100 bin lira havale etmek isteyen 58 yaşındaki kişi, polis tarafından bankada sıra beklerken engellendi.

Kentte yaşayan Akif K'yi telefonla arayan ve kendisini savcı olarak tanıtan kişi, "Hesaplarınız terör örgütü tarafından ele geçirildi. Operasyon yapılacak, operasyon bitene kadar bize 100 bin lira göndermeniz gerekiyor." diyerek bankaya yönlendirdi.

Telaşa kapılan Akif K., Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'ndeki bir banka şubesine giderek dolandırıcıların talep ettiği 100 bin lirayı tamamlamak için ayrıca 50 bin lira kredi çekti.