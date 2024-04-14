Erzurum'da trafoya çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Erzurum'da trafoya çarptıktan sonra devrilerek, park halindeki otomobil ve hafif ticari araca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Erzurum'da trafoya çarptıktan sonra devrilerek, park halindeki otomobil ve hafif ticari araca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
İ.A. idaresindeki 34 HN 1900 plakalı otomobil, Menderes Caddesi'nde yol kenarındaki trafoya çarparak devrildi, sonra da park halindeki otomobille hafif ticari araca çarptı.
Sürücü İ.A. ile araçtaki Y.Y. sağlık ekiplerince Erzurum Atatürk Üniversitesi ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri devrilen otomobili çekerken, elektrik firması görevlileri de trafodaki elektriği keserek önlem aldı.
Bir süre trafiğe kapatılan yol, temizlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.
Kaza anı ve çevredekilerin devrilen otomobildeki yaralılara yardıma koşması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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