Erzurum'da trafoya çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Sürücü İ.A. ile araçtaki Y.Y. sağlık ekiplerince Erzurum Atatürk Üniversitesi ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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