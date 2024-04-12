Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'dan teleferik indirme eğitimi alan uzman ekip hazırlıklarını tamamladı

        ANTALYA'da teleferik hattındaki kabinin alt tabanının kopması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 7 kişinin de yaralandığı kaza nedeniyle kabinlerde mahsur kalan vatandaşların kurtarmak için Erzurum'dan teleferik indirme eğitimi alan uzman dağcılardan oluşan 30 kişilik ekip bölgeye gitmek üzere hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 23:12 Güncelleme: 12.04.2024 - 23:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'dan teleferik indirme eğitimi alan uzman ekip hazırlıklarını tamamladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA’da teleferik hattındaki kabinin alt tabanının kopması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 7 kişinin de yaralandığı kaza nedeniyle kabinlerde mahsur kalan vatandaşların kurtarmak için Erzurum’dan teleferik indirme eğitimi alan uzman dağcılardan oluşan 30 kişilik ekip bölgeye gitmek üzere hazırlıklarını tamamladı.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sarısı teleferik hattını tutan demir direklerden biri saat 17.30 sıralarında yerinden koparak, kabinlerden birine çarptı. İçerisinde 8 kişinin bulunduğu kabinin tabanı çarpmanın etkisiyle kırılınca içerisinde bulunan 8 kişi metrelerce yükseklikten düştü. İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. 1 kişinin hayatını kaybettiği 7 kişinin yaralandığı kazada 25 kabinde 184 kişi mahsur kaldı.

        UZMAN EKİP HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

        Kabinlerde mahsur kalan 134 kişiyi kurtarmak için çalışmalar başlatılırken Erzurum’da AFAD, jandarma, itfaiye ve Palandöken Kayak Merkezi’nin işletmecisi Ejder 3200 A.Ş.’den alanında uzmanlardan oluşan 30 kişilik ekip hazırlandı. Daha önce teleferik indirme eğitimi alan ve dağcılık alanında uzman olan 30 kişilik ekip, kurtarma çalışmalarına destek olmak için Antalya’ya gitmek için hazırlıklarını tamamladı. Uçakla Antalya’ya ulaştırılacak uzman dağcılardan oluşan ekip, direklere tırmanarak kabinlerde mahsur kalan vatandaşları kurtaracak.

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç, “Antalya’da meydana gelen teleferik kazası sonrası mahsur kalanları kurtarmak için Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Ejder 3200 A.Ş., AFAD ve jandarma arama kurtarmadan oluşan alanında uzman ekiple hazır kıta bekliyoruz” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'e füze yağmuru!
        İsrail'e füze yağmuru!
        Teleferik faciası: 1 ölü ve yaralılar var
        Teleferik faciası: 1 ölü ve yaralılar var
        Kahve zincirine silahlı ve taşlı saldırı
        Kahve zincirine silahlı ve taşlı saldırı
        ABD'den İran açıklaması: Çok ciddi
        ABD'den İran açıklaması: Çok ciddi
        Ölü doğan bebeklerini boş araziye gömdüler
        Ölü doğan bebeklerini boş araziye gömdüler
        TRT Arapça ekibine Gazze'de saldırı
        TRT Arapça ekibine Gazze'de saldırı
        Gelinle damada 2 milyon lira takıldı
        Gelinle damada 2 milyon lira takıldı
        Fırtına'ya evinde şok!
        Fırtına'ya evinde şok!
        Eminönü'nde yoğunluk bayramın son gününde de sürdü
        Eminönü'nde yoğunluk bayramın son gününde de sürdü
        Güneşli günlere devam
        Güneşli günlere devam
        Sürücünün öldüğü an kamerada!
        Sürücünün öldüğü an kamerada!
        Fenerbahçe Alagöz finalde!
        Fenerbahçe Alagöz finalde!
        Şanlıurfa'da dereye giren çocuk boğuldu
        Şanlıurfa'da dereye giren çocuk boğuldu
        UEFA'dan Okan Buruk'a şok ceza!
        UEFA'dan Okan Buruk'a şok ceza!
        Akın akın dönüyorlar! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Akın akın dönüyorlar! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Nuri Alço'dan haber var
        Nuri Alço'dan haber var
        "Neden kaçtığımı anladınız mı?"
        "Neden kaçtığımı anladınız mı?"
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin!
        5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin!

        Benzer Haberler

        Erzurum'da refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Erzurum'da refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için Erzurum ve Erzincan'da gıya...
        İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için Erzurum ve Erzincan'da gıya...
        Erzurum'da KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü
        Erzurum'da KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü
        Bayramda 1500'ü aşkın çocuğun yüzü "Kızılay Butik" ile güldü
        Bayramda 1500'ü aşkın çocuğun yüzü "Kızılay Butik" ile güldü
        Kene ısırması sonrası öldü, mahalleli özel giysi giyerek toprağa verdi
        Kene ısırması sonrası öldü, mahalleli özel giysi giyerek toprağa verdi
        Palandöken'de tatilciler nisanda kayak yapmanın tadını çıkardı
        Palandöken'de tatilciler nisanda kayak yapmanın tadını çıkardı