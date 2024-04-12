Erzurum'dan teleferik indirme eğitimi alan uzman ekip hazırlıklarını tamamladı

ANTALYA’da teleferik hattındaki kabinin alt tabanının kopması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 7 kişinin de yaralandığı kaza nedeniyle kabinlerde mahsur kalan vatandaşların kurtarmak için Erzurum’dan teleferik indirme eğitimi alan uzman dağcılardan oluşan 30 kişilik ekip bölgeye gitmek üzere hazırlıklarını tamamladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sarısı teleferik hattını tutan demir direklerden biri saat 17.30 sıralarında yerinden koparak, kabinlerden birine çarptı. İçerisinde 8 kişinin bulunduğu kabinin tabanı çarpmanın etkisiyle kırılınca içerisinde bulunan 8 kişi metrelerce yükseklikten düştü. İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. 1 kişinin hayatını kaybettiği 7 kişinin yaralandığı kazada 25 kabinde 184 kişi mahsur kaldı.

UZMAN EKİP HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI Kabinlerde mahsur kalan 134 kişiyi kurtarmak için çalışmalar başlatılırken Erzurum’da AFAD, jandarma, itfaiye ve Palandöken Kayak Merkezi’nin işletmecisi Ejder 3200 A.Ş.’den alanında uzmanlardan oluşan 30 kişilik ekip hazırlandı. Daha önce teleferik indirme eğitimi alan ve dağcılık alanında uzman olan 30 kişilik ekip, kurtarma çalışmalarına destek olmak için Antalya’ya gitmek için hazırlıklarını tamamladı. Uçakla Antalya’ya ulaştırılacak uzman dağcılardan oluşan ekip, direklere tırmanarak kabinlerde mahsur kalan vatandaşları kurtaracak.