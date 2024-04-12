Kene ısırması sonrası öldü, mahalleli özel giysi giyerek toprağa verdi

ERZURUM'da, kene ısırması sonrası tedavi gördüğü hastanede ölen 2 çocuk babası İrşat Yüksel (37), sağlıkçıların getirdiği özel giysiler giyen mahalledeki gençler tarafından toprağa verildi.

Oltu ilçesi Nüğürcük Mahallesi'nde yaşayan İrşat Yüksel, 3 gün önce yüksek ateş şikayetiyle Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan muayenede kene ısırmasına bağlı olarak Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi koyulan Yüksel, Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Yüksel, kurtarılamadı. Hastane görevlileri tarafından izolasyonu yapılıp yakınlarına teslim edilen Yüksel'in cenazesi, Nüğürcük Mahallesi'ne getirildi. Araçtan çıkarılmadan cenaze namazı kılınan İrşat Yüksel'in tabutunu, mahalle mezarlığına kadar da özel kıyafetli kişiler taşıdı. Yüksel'in cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.