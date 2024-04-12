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        Erzurum'da KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü

        Erzurum'un Oltu ilçesinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 12:09 Güncelleme: 12.04.2024 - 12:09
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        Erzurum'da KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü
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        Erzurum'un Oltu ilçesinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Nüğürcük Mahallesinde yaşayan İ.Y'nin (37) vücuduna yaklaşık 14 gün önce kene yapıştı.

        Yüksek ateş, titreme ve bulantı şikayetleriyle Oltu Devlet Hastanesine götürülen İ.Y, burada yapılan tetkikler sonucu KKKA hastalığı şüphesiyle Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi.

        2 çocuk babası İ.Y, hastanede hayatını kaybetti.

        İ.Y'nin cenazesi, özel izole kıyafetleri giyen jandarma ve sağlık ekipleri tarafından tedbir alınarak mahalle mezarlığına tabutla defnedildi.

        Mahalle muhtarı Abubekir Gültekin, AA muhabirine, yaşanan olaydan dolayı çok üzgün olduklarını belirtti.

        Bayram nedeniyle köylerinin kalabalık olduğunu anlatan Gültekin, tedbir alınmasını istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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