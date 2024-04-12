Erzurum'da KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü

Mahalle muhtarı Abubekir Gültekin, AA muhabirine, yaşanan olaydan dolayı çok üzgün olduklarını belirtti.

İ.Y'nin cenazesi, özel izole kıyafetleri giyen jandarma ve sağlık ekipleri tarafından tedbir alınarak mahalle mezarlığına tabutla defnedildi.

Yüksek ateş, titreme ve bulantı şikayetleriyle Oltu Devlet Hastanesine götürülen İ.Y, burada yapılan tetkikler sonucu KKKA hastalığı şüphesiyle Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi.

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