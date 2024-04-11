Palandöken'de tatilciler nisanda kayak yapmanın tadını çıkardı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'de Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilenler, nisanda kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Her sezon onlarca ulusal ve uluslararası kış sporları organizasyonuna ev sahipliği yapan ve binlerce yerli-yabancı turisti ağırlayan Palandöken Kayak Merkezi'nde, sezon devam ediyor.

Bayram tatilini fırsat bilip merkeze gelenler kar kalınlığının 148 santimetre ölçüldüğü Palandöken'de, yağışlı havaya rağmen rakımın 2 bin 400 metreyi geçtiği alanlarda açık olan pistlerde kayak yapıyor.