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        "Nefes" ile 22 yıllık evlat hasretleri son bulan ailede çifte bayram sevinci

        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da Sinan ve Nebahat Çiltaş çiftinin 22 yıllık evlat hasreti, koruyucu ailesi oldukları kız çocuğu "Nefes"le son buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 11:27 Güncelleme: 11.04.2024 - 11:27
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        "Nefes" ile 22 yıllık evlat hasretleri son bulan ailede çifte bayram sevinci
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        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da Sinan ve Nebahat Çiltaş çiftinin 22 yıllık evlat hasreti, koruyucu ailesi oldukları kız çocuğu "Nefes"le son buldu.

        Aziziye ilçesinde oturan 22 yıllık evli Çiltaş çifti, 1,5 yıl önce koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurdu.

        Anne Çiltaş'ın okuryazarlık belgesi olmadığı için çiftin başvurusu bir süre askıya alındı. Okuryazarlık belgesinin alınmasıyla başvuru evrakı tamamlandı.

        Çift, gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından 2 yaşındaki Nefes'e yuvalarının kapısını açtı.

        Nefes ile anne babalık duygusunu tadan çift, ailece ilk bayramlarını kutlamanın heyecanını yaşıyor.

        Baba Sinan Çiltaş, AA muhabirine, 22 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı hayal ettiklerini söyledi.

        Koruyucu aile olmak için başvurduklarını anlatan Çiltaş, "Eşimin okuryazar belgesi kayıp olduğu için bir süre bekledik ve eşim belgesini alınca evrakı verdik. 1 yıl kadar bekledik ve koruyucu aile olabildik. Sağ olsun Aile ve Sosyal Hizmetler çalışanları yardımcı oldular." dedi.

        Çiltaş, uzun yıllar evlat hasreti çektiklerini belirterek, koruyucu aile uygulamasıyla bu hasretlerini giderdiklerini aktardı.

        "Allah'a şükür olsun, Nefes bize, biz de ona nefes olduk." diyen baba Çiltaş, iş dönüşü evin kapısı her açıldığında ve karşısında kızını gördüğünde tarifsiz mutluluk yaşadığını belirtti.

        Çocuğu olmayanlara ve evlat sahiplenmek isteyenlere koruyucu aile olmalarını öneren Çiltaş, "Hiç beklemesinler başvuru yapsınlar. Bu duyguyu yaşamak çok güzel. Öz avladın gibi seviyorsun. Yıllar sonra hayalimiz gerçekleşti. Doğum gününü kutladık, 2 yaşına girdi. Nefes kızımla bu bayram çifte bayram yaşıyoruz."

        Nebahat Çiltaş da koruyucu anne olduktan sonra çalıştığı işten ayrılıp tamamen zamanını Nefes'e ayırdığını ve kızının varlığıyla yaşadığı mutluluğun tarifsiz olduğunu anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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