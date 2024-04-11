"Nefes" ile 22 yıllık evlat hasretleri son bulan ailede çifte bayram sevinci

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da Sinan ve Nebahat Çiltaş çiftinin 22 yıllık evlat hasreti, koruyucu ailesi oldukları kız çocuğu "Nefes"le son buldu.

Aziziye ilçesinde oturan 22 yıllık evli Çiltaş çifti, 1,5 yıl önce koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurdu.

Anne Çiltaş'ın okuryazarlık belgesi olmadığı için çiftin başvurusu bir süre askıya alındı. Okuryazarlık belgesinin alınmasıyla başvuru evrakı tamamlandı.

Çift, gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından 2 yaşındaki Nefes'e yuvalarının kapısını açtı.

Koruyucu aile olmak için başvurduklarını anlatan Çiltaş, "Eşimin okuryazar belgesi kayıp olduğu için bir süre bekledik ve eşim belgesini alınca evrakı verdik. 1 yıl kadar bekledik ve koruyucu aile olabildik. Sağ olsun Aile ve Sosyal Hizmetler çalışanları yardımcı oldular." dedi.

"Allah'a şükür olsun, Nefes bize, biz de ona nefes olduk." diyen baba Çiltaş, iş dönüşü evin kapısı her açıldığında ve karşısında kızını gördüğünde tarifsiz mutluluk yaşadığını belirtti.

Çocuğu olmayanlara ve evlat sahiplenmek isteyenlere koruyucu aile olmalarını öneren Çiltaş, "Hiç beklemesinler başvuru yapsınlar. Bu duyguyu yaşamak çok güzel. Öz avladın gibi seviyorsun. Yıllar sonra hayalimiz gerçekleşti. Doğum gününü kutladık, 2 yaşına girdi. Nefes kızımla bu bayram çifte bayram yaşıyoruz."