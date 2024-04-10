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        Doğu Anadolu'da bayram namazı kılındı

        Erzurum, Kars, Erzincan, Tunceli, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da Ramazan Bayramı dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 09:17 Güncelleme: 10.04.2024 - 09:17
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        Doğu Anadolu'da bayram namazı kılındı
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        Erzurum, Kars, Erzincan, Tunceli, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da Ramazan Bayramı dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.

        Erzurum'da vatandaşlar, bayram namazı için camileri doldurdu.

        Tarihi Ulu Camisi'nde vatandaşlar, saf tutup, Ramazan Bayramı namazını eda etti.

        İl Müftüsü Rüstem Can'da vaaz verip, Filistinliler için dua etti.

        Namazı sonrası vatandaşlar, il protokolü ile bayramlaştı.

        Bayram namazına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Metin Düz ile AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve vatandaşlar katıldı.

        - Kars

        Kars'ta da 3 bin 600 kişi kapasiteli Sultan Alparslan Camisi'ni dolduran vatandaşlar burada yoğunluk oluşturdu.

        Namazın kılınmasının ardından Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, İl Müftüsü Hamza Bayram ve AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar vatandaşlarla bayramlaştı.

        Vali Polat, tüm İslam aleminin bayramını kutlayarak, "Bereket ayını bitirip Ramazan Bayramı namazına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mazlumun ahını alan insanların ıslah olmasını duasını ederek bayrama ulaştık. Filistinli, Doğu Türkistanlı kardeşlerimize dünyanın dört bir tarafında eziyet gören kardeşlerimizin bayramı kutlu olsun. Rabbim onları özgürlük içerisinde bayrama kavuşması için dua ediyoruz." dedi.

        Milletvekili Adem Çalkın da bayram dolayısıyla yola çıkan vatandaşların dikkatli ve tedbiri olmasını isteyerek, herkesin bayramını kutladı.

        - Ardahan

        Ardahan’da Başta Serhat Ulu ve Merkez camileri olmak üzere camilere gelenler namaz kaldı, dua etti.

        Cami çakışında ise bayramlaşmalar oldu.

        - Tunceli

        Tunceli'de Paşalar Camisi'nde İl Müftüsü Şefket Dilmaç’ın vaazının ardından cemaat saf tutup bayram namazını kılındı.

        Namazın ardından Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu ve İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, vatandaşlarla bayramlaştı.

        Cami çıkışında vatandaşlara çikolata ikram edildi.

        - Ağrı

        Ağrı'da Ramazan Bayramı dolayısıyla camilere giden vatandaşlar, namaz kıldı.

        Ulu Camisi'nde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

        Erzincan ve Iğdır'da da Ramazan Bayramı dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar, namaz kıldı, dua etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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