Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'den Ramazan Bayramı mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sekmen, mesajında, rahmetiyle kendilerini kucaklayan, şefkatiyle bizi bir araya toplayan on bir ayın sultanı Ramazan ayını geride bırakarak, sevinç, neşe ve kardeşlik duygularının yayıldığı Ramazan Bayramına ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramların birlik, beraberlik ve kardeşliğin yanı sıra coştukça coşan bir sevgi selinin tarifi olduğunu bildiren Sekmen, "Bayramımız şen, gönüllerimiz gülşen olsun. Hanelerimiz, bayramın bereketi, huzur ve mutluluğuyla buluşsun. Ağızlarımızdan tat, bedenlerimizden sağlık ve sıhhat, ruhumuzdan afiyet hiçbir zaman eksik olmasın." ifadelerini kullandı.