Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da ziyaretlerde bulundu

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 11:34 Güncelleme: 09.04.2024 - 11:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketi Erzurum'a gelen Tekin, beraberinde Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti milletvekilleri Fatma Öncü, Selami Altınok, Mehmet Emin Öz ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ile Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

        Burada çiçekle karşılanan Tekin, yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Sekmen'e "hayırlı olsun" dileğinde bulundu. Bakan Tekin, burada bir süre Sekmen ve partililerle sohbet etti.

        Ardından AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Tekin, partililerle toplantı yaptı.

        Toplantı basına kapalı gerçekleşti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Pitbull saldırısında yaralandı! 28 dikiş atıldı
        Pitbull saldırısında yaralandı! 28 dikiş atıldı
        Ronaldo çılgına döndü!
        Ronaldo çılgına döndü!
        Lahmacun tartışması iş yerine yaylım ateşiyle bitti!
        Lahmacun tartışması iş yerine yaylım ateşiyle bitti!
        Süper Kupa'da Kerem iddiası!
        Süper Kupa'da Kerem iddiası!
        Havalar ısındı, zamanı geldi! Bu hatalara düşmeyin...
        Havalar ısındı, zamanı geldi! Bu hatalara düşmeyin...
        Ticaret Bakanlığı açıkladı: Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması
        Ticaret Bakanlığı açıkladı: Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması
        Bayramı sağlıklı geçirmek için 5 önemli kural!
        Bayramı sağlıklı geçirmek için 5 önemli kural!
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!
        Aralarında doktorlar da var! 200 liralık kiti 20 bin TL'ye satmışlar!
        Aralarında doktorlar da var! 200 liralık kiti 20 bin TL'ye satmışlar!
        Sevgilisine kavuştu
        Sevgilisine kavuştu
        Yılın ilk Güneş tutulması böyle izlendi
        Yılın ilk Güneş tutulması böyle izlendi
        Türk filmleri düşüşte
        Türk filmleri düşüşte
        Obruk riski taşıyan 16 kent açıklandı!
        Obruk riski taşıyan 16 kent açıklandı!
        İngiltere'de polis, silah ruhsatı almak isteyenlerin eşleriyle de mülakat yapmaya başladı
        İngiltere'de polis, silah ruhsatı almak isteyenlerin eşleriyle de mülakat yapmaya başladı
        Bahar yorgunluğuna karşı 10 etkili öneri
        Bahar yorgunluğuna karşı 10 etkili öneri
        Anne, baba ve çocuğu öldürüp yakmıştı! Caniyle ilgili sıcak gelişme!
        Anne, baba ve çocuğu öldürüp yakmıştı! Caniyle ilgili sıcak gelişme!
        5 bölge için sağanak uyarısı!
        5 bölge için sağanak uyarısı!
        Dünya "en sıcak mart" ayını yaşadı
        Dünya "en sıcak mart" ayını yaşadı
        Fenerbahçe'den Mehmet Büyükekşi'ye sorular!
        Fenerbahçe'den Mehmet Büyükekşi'ye sorular!

        Benzer Haberler

        Kış turizm merkezlerinden Erzurum'daki kaplıcalar bayram tatilinde misafirl...
        Kış turizm merkezlerinden Erzurum'daki kaplıcalar bayram tatilinde misafirl...
        Dr. Bayraktutan, İstanbulluların yüreğine su serpti: Zemin ve eviniz sağlam...
        Dr. Bayraktutan, İstanbulluların yüreğine su serpti: Zemin ve eviniz sağlam...
        Erzurum'da Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünde şehitler için mevl...
        Erzurum'da Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünde şehitler için mevl...
        Erzurum Emniyet Müdürü Yırtar'dan Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179....
        Erzurum Emniyet Müdürü Yırtar'dan Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179....
        DSİ Erzurum'da 25 milyar 619 milyon lira değerinde 388 tesis inşa etti
        DSİ Erzurum'da 25 milyar 619 milyon lira değerinde 388 tesis inşa etti
        Erzurum ve Tunceli'de Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü kutla...
        Erzurum ve Tunceli'de Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü kutla...