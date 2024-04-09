Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da ziyaretlerde bulundu
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketi Erzurum'a gelen Tekin, beraberinde Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti milletvekilleri Fatma Öncü, Selami Altınok, Mehmet Emin Öz ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ile Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.
Burada çiçekle karşılanan Tekin, yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Sekmen'e "hayırlı olsun" dileğinde bulundu. Bakan Tekin, burada bir süre Sekmen ve partililerle sohbet etti.
Ardından AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Tekin, partililerle toplantı yaptı.
Toplantı basına kapalı gerçekleşti.
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