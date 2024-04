Erzurum Emniyet Müdürü Yırtar'dan Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü mesajı

Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yırtar, mesajında, 179. yaşını kutlayan teşkilatın mensubu olmaktan gurur, onur ve şeref duyduğunu belirtti.

Teşkilatın şeref dolu maziye sahip olduğunu aktaran Yırtar, "Gücünü ve kudretini yasalardan, desteğini aziz milletimizden alan teşkilatımız, kurulduğu yılından bugüne kadar kazandığı tarihi birikimle değişen yaşam, bilim ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda her geçen gün kendini yenilemeye devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Yırtar, teşkilatın geçmişte tarihi destanları kahramanlıklarla süslediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin dört bir köşesiyle sınır ötesinde destan yazmaya devam eden teşkilatımız, çalışmalarını ilk günlerdeki aynı vatanseverlik ruhu ve heyecanla sürdürmektedir. Teşkilatımız, huzur ile güvenliği tesis etmeyi, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlamayı, toplumun her geçen gün artan güvenlik ihtiyaçlarıyla özgürlük taleplerini hukukun dışına taşmadan karşılamayı, hukukun üstünlüğünü rehber edinerek tarafsız görev anlayışıyla toplumun her kesiminin sevgi, saygı, güven, desteğini almayı ve halkla bütünleşmiş hizmet anlayışını kendisine daima şiar edinmiş, vatanı ve milleti uğruna gerektiğinde canını dahi vermekten hiçbir zaman kaçınmamıştır."