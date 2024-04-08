Vefa ekibi, devletin şefkatini yaşlı ve engellilere gösteriyor

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da Palandöken Kaymakamlığınca istihdam edilen sosyal hizmet uzmanı ve diyetisyenin de aralarında bulunduğu vefa ekibi, evlerini temizleyip yemeklerini hazırladıkları yaşlı ve engellilerin hayır duasını alıyor.

Palandöken ilçe sınırlarındaki 65 yaş üstü, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşların ev temizliği, kişisel bakımları, sağlık ve sosyal durum takibi ile bu kişilerin talepleri, Palandöken Kaymakamlığınca istihdam edilen 14 kişilik personel tarafından karşılanıyor.

Kurum tarafından tespit edilen 285 vatandaşın evine ayda birkaç kez giden ekip, yaşlı ve engellilerin ev temizliğini yapıp yemeğini ve iftar sofrasını hazırlıyor.

Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde oturan 68 yaşındaki engelli Aynur Altay, AA muhabirine, yaşlılık ve çeşitli hastalıkları nedeniyle ev işi yapamadığını, çocuklarının da il dışında olduğunu belirterek, ekiplerin evinde bayram temizliği yaptığını söyledi.

- "Devletin sağladığı bu imkanlardan çok memnunuz"

Yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç kişilerin evlerindeki tadilatı da yapıp hayır duasını alan ekip, sohbet edip dertlerini dinledikleri bireylere devletin şefkatini gösteriyor.

Diyetisyen tarafından beslenme takipleri yapılan ve sosyal hizmet uzmanından psikososyal destek alan bu kişilerin, market ve eczaneden ihtiyaçları da ekiplerce temin ediliyor.

Aynur Altay'ın eşi 69 yaşındaki Hüseyin Altay, vefa ekipleri sayesinde daha iyi olduklarını anlatarak, şunları aktardı:

- "Tansiyon ve kilo takibimize kadar yapıyorlar"

Eve gelen ekibin her türlü ihtiyacını karşıladığını belirten Altay, "Allah razı olsun, evi temizliyor, camlarımı siliyorlar, oturup bizimle sohbet ediyorlar. Nasıl inkar edelim? Devletin sağladığı bu imkanlardan çok memnunuz. Devletin sayesinde yaşıyoruz. Eşimin sadece yaşlı aylığı var, Allah'a şükür bize yetiyor, onunla geçiniyoruz." diye konuştu.

"Devamlı temizliğe geliyor, evi siliyor ve süpürüyorlar. Saygıda kusur etmiyorlar. Allah devletten razı olsun. Yememizi içmemizi, her şeyi sorup takip ediyorlar. Ne istersek yapıyorlar. Kaymakamımıza selam ederim. Allah devlete, millete zeval vermesin. Allah razı olsun, tansiyon ve kilo takibimize kadar yapıyorlar."

Çeşitli hastalıkları nedeniyle yüzde 75 engelli raporu bulunan 5 çocuk babası Selahattin Bingöl de hizmetlerden memnun kaldığını ve neye ihtiyacı varsa ekiplerin gidermeye çalıştığını ifade etti.

"Çocukların bazı istediği yemekleri yapamıyorum, ekipler yapıyor. Temizlikten tutun ütümüze kadar yapıyorlar." diyen Bingöl, bu projenin devam etmesini, engelli ve yaşlıların yalnız bırakılmamasını istedi.