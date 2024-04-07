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        Erzurum'da ramazandaki gıda denetimlerinde işletmelere 1 milyon 62 bin lira ceza

        Erzurum'da ramazanda gıda işletmelerine yönelik yapılan risk esaslı denetimlerde 1639 işletmeye 1 milyon 62 bin 251 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 13:36 Güncelleme: 07.04.2024 - 13:36
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        Erzurum'da ramazandaki gıda denetimlerinde işletmelere 1 milyon 62 bin lira ceza
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        Erzurum'da ramazanda gıda işletmelerine yönelik yapılan risk esaslı denetimlerde 1639 işletmeye 1 milyon 62 bin 251 lira ceza kesildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 1 Ocak - 31 Mart'ta kent genelinde üretim, satış ve toplu tüketim işletmelerine yönelik denetim yapıldı.

        Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü kontrol görevlilerince 1037, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 2 bin 920 olmak üzere toplam 3 bin 957 iş yeri denetlendi.

        Görevlilerce ramazanda yapılan denetimlerde ise 1639 işletmeye 1 milyon 62 bin 251 lira idari para cezası uygulandı.

        Ayrıca ekiplerce Bakanlığın İl Gıda Numune Alma Planı kapsamındaki şüphe ve şikayetler üzerine alınan 102 numuneden 6'sının sonucu olumsuz çıktı.

        Savcılık ve İl Halk Sağlığı Müdürlüğünce 3 gıda kaynaklı hastalık ihbarlarında işletmelere idari yaptırım uygulandı ve bir işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

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