Erzurum'da ramazandaki gıda denetimlerinde işletmelere 1 milyon 62 bin lira ceza

Erzurum'da ramazanda gıda işletmelerine yönelik yapılan risk esaslı denetimlerde 1639 işletmeye 1 milyon 62 bin 251 lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 1 Ocak - 31 Mart'ta kent genelinde üretim, satış ve toplu tüketim işletmelerine yönelik denetim yapıldı.

Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü kontrol görevlilerince 1037, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 2 bin 920 olmak üzere toplam 3 bin 957 iş yeri denetlendi.

Görevlilerce ramazanda yapılan denetimlerde ise 1639 işletmeye 1 milyon 62 bin 251 lira idari para cezası uygulandı.