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        Erzurum'da sağlıkçılar Gazze için "sessiz" yürüyüşlerini sürdürdü

        Erzurum'da görev yapan sağlık çalışanları ile tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için "sessiz" yürüyüşlerini 21. haftada da devam ettirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 15:42 Güncelleme: 06.04.2024 - 15:42
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        Erzurum'da sağlıkçılar Gazze için "sessiz" yürüyüşlerini sürdürdü
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        Erzurum'da görev yapan sağlık çalışanları ile tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için "sessiz" yürüyüşlerini 21. haftada da devam ettirdi.

        Tarihi Lalapaşa Camisi önünde toplanan grup, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine yazıların yer aldığı dövizler ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne yürüdü.

        Çocukların da katıldığı yürüyüşte grup adına açıklama yapan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Berfin Kızgın, Gazze'nin gündemini diri tutmaya çalıştıklarını söyledi.

        Hekim ve sağlık çalışanları olarak protestolarına devam ettiklerini belirten Kızgın, "Filistin'de 75 yıldır süregelen İsrail'in zulmünü görmezden gelip uyuyan dünya, 7 Ekim'den sonra inanılmaz boyutlara ulaşan katliamların sesleriyle uyanmaya başladı. Bu çok uzun süren bir işgal. Zamanla gündemden düşmemeli, vahşet fotoğrafları gözümüze normal gelmemeli, zulüm ve katliamları normalleştiremeyiz." diye konuştu.

        Kızgın, boykota devam edilmesi gerektiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Piyasadan anlaşıldığı üzere boykot hafife alınacak bir mesele değil. Kritik zamanlardan geçiyoruz ve üzülerek görüyoruz ki boykot heyecanı halkımızda zayıflamaktadır. Olayların başladığı ilk günlerde boykot ürünlerini satan zincir marketleri boykot etmek konuşuluyorken şimdi ise İsrail'e açıktan destek veren firmaların boykotu bile zayıflıyor. Bu sebeple gücümüzü dengeli kullanalım ve boykotta istikrarımızı bozmayalım. Yüreğimizdeki bu ateşi canlı tutmalıyız. Tepkimiz açık ve net olmalı. Bu eylemlerde safları boş bırakmak merhamet ve vicdan sahibi insanlara uğramamalı."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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