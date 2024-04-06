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        Yakutiye Belediye Başkanı Uçar, belediye çalışanlarını evlerinde ziyaret ederek bayramlaştı

        Erzurum'da, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, geleneksel hale getirdiği ramazan bayramı ziyaretlerini personelin evlerini ziyaret ederek gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 15:45 Güncelleme: 06.04.2024 - 15:45
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        Yakutiye Belediye Başkanı Uçar, belediye çalışanlarını evlerinde ziyaret ederek bayramlaştı
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        Erzurum'da, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, geleneksel hale getirdiği ramazan bayramı ziyaretlerini personelin evlerini ziyaret ederek gerçekleştirdi.

        Belediye çalışanlarını evlerinde ziyaret eden Uçar, çalışanlar ile sohbet ederek bayram şekeri verdi.

        Mesai arkadaşlarının başarılarında ve vatandaşa hizmet noktasında her zaman kendisi için değer taşıdığını ifade eden Uçar, "Geleneksel hale getirdiğimiz mesai arkadaşlarımıza ramazan ziyaretlerimizi bu yıl da gerçekleştirdik. Üstün gayretleri ile yüzümüzü ak eden kıymetli çalışma arkadaşlarıma ve ailelerine şükranlarımı sunuyor, hayırlı ramazanlar diliyorum." dedi.

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