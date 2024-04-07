Erzurum'da baharın müjdecisi kardelenler açmaya başladı
Erzurum'da, havaların ısınmasıyla doğa ve yaban hayatı hareketlenmeye başladı.
Erzurum'da, havaların ısınmasıyla doğa ve yaban hayatı hareketlenmeye başladı.
Kış mevsiminin sert geçtiği kentlerden Erzurum'da, hava sıcaklıklarının artmasıyla karların erimesi hızlandı.
Canlanan doğada yılın ilk çiçeği ve baharın müjdeleyicisi olarak bilinen beyaz, mavi ve mor kardelenler açtı.
Havaalanı yolu çevresindeki kardelenlerle süslenen tarım arazileri, farklı türden kuşları da ağırlıyor.
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