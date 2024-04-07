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        Erzurum'da baharın müjdecisi kardelenler açmaya başladı

        Erzurum'da, havaların ısınmasıyla doğa ve yaban hayatı hareketlenmeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 15:33 Güncelleme: 07.04.2024 - 15:33
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        Erzurum'da baharın müjdecisi kardelenler açmaya başladı
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        Erzurum'da, havaların ısınmasıyla doğa ve yaban hayatı hareketlenmeye başladı.

        Kış mevsiminin sert geçtiği kentlerden Erzurum'da, hava sıcaklıklarının artmasıyla karların erimesi hızlandı.

        Canlanan doğada yılın ilk çiçeği ve baharın müjdeleyicisi olarak bilinen beyaz, mavi ve mor kardelenler açtı.

        Havaalanı yolu çevresindeki kardelenlerle süslenen tarım arazileri, farklı türden kuşları da ağırlıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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