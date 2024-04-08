Erzurum ve Tunceli'de Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Görüşmede Duman, Tekbıyıkoğlu'na vefat eden babasının çerçeveli fotoğrafını takdim etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Törenin ardından protokol, Yeni Asrı Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz ve Polis Şehitliğini ziyaret ederek dua okuyup mezarlara karanfil bıraktı.

Programa, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, bazı kurum müdürleri asker ve polisler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı gösteri yaptı.

Erzurum ve Tunceli'de Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

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