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        Erzurum'da Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünde şehitler için mevlit okutuldu

        Erzurum'da, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümünde şehitler için mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 17:04 Güncelleme: 08.04.2024 - 17:04
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        Erzurum'da Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünde şehitler için mevlit okutuldu
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        Erzurum'da, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümünde şehitler için mevlit okutuldu.

        İl Emniyet Müdürlüğünce, tarihi Lalapaşa Cami'de düzenlenen programa Vali Mustafa Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Özdemir ile polisler katıldı.

        Mevlid-i Şerif okunmasıyla başlayan programda, şehitler ve Mehmetçik için dua edildi.

        Program sonrası vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

        Yırtar, program sonrası şehit aileleriyle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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