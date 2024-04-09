Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'den Ramazan Bayramı mesajı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Çiftçi, mesajında, rahmet, bereket ve bağışlanma ayı Ramazan-ı Şerif'in manevi havasından doyasıya faydalanmanın şükrü içinde bir bayrama daha ulaşmanın heyecanını yaşadıklarını bildirdi.

Sabır ve ruhları kötülüklerden uzak tutmanın ve arındırmanın imtihanıyla maneviyatı tazeleyen Ramazan boyunca tutulan oruçlar vasıtasıyla Ramazan Bayramı'na inancın gereklerini yerine getirmenin huzuruyla kavuştuklarını belirten Çiftçi, "Ramazan ayının manevi iklimine uygun şekilde iftar sofralarının bereketini paylaştık, birlikte teravih namazını eda etme imkanı ile camilerimizi doldurduk, Kur'an-ı Kerim'in ilahi mesajları ile hayatımıza yön verdik. Ramazan'da kazanmış olduğumuz bu manevi güç ile dünyamızı imar etmeli, sadece Ramazan ayında değil, diğer aylarda da Ramazanın birikiminden istifade etmeliyiz." ifadelerini kullandı.