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        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'den Ramazan Bayramı mesajı

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 17:13 Güncelleme: 09.04.2024 - 17:13
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        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'den Ramazan Bayramı mesajı
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        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Çiftçi, mesajında, rahmet, bereket ve bağışlanma ayı Ramazan-ı Şerif'in manevi havasından doyasıya faydalanmanın şükrü içinde bir bayrama daha ulaşmanın heyecanını yaşadıklarını bildirdi.

        Sabır ve ruhları kötülüklerden uzak tutmanın ve arındırmanın imtihanıyla maneviyatı tazeleyen Ramazan boyunca tutulan oruçlar vasıtasıyla Ramazan Bayramı'na inancın gereklerini yerine getirmenin huzuruyla kavuştuklarını belirten Çiftçi, "Ramazan ayının manevi iklimine uygun şekilde iftar sofralarının bereketini paylaştık, birlikte teravih namazını eda etme imkanı ile camilerimizi doldurduk, Kur'an-ı Kerim'in ilahi mesajları ile hayatımıza yön verdik. Ramazan'da kazanmış olduğumuz bu manevi güç ile dünyamızı imar etmeli, sadece Ramazan ayında değil, diğer aylarda da Ramazanın birikiminden istifade etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

        Çiftçi, bayramların sevinç, neşenin hissedildiği, paylaşıldığı ve yaşandığı müstesna günler olduğuna değinerek, şöyle devam etti:

        "Sevginin, kardeşliğin hazzını yaşadığımız, muhabbetle kucaklaştığımız günler olması vesilesiyle bayramlar, küskünlüklerin, dargınlıkların bir tarafa bırakılması, büyüklerin ziyaret edilip hayır dualarının alınması, küçüklerin, yetim ve öksüzlerin sevindirilmesi açısından önemli bir fırsattır. Rahmet ve yardımlaşma ayı olan Ramazana has adetlerimiz, asırlardır her daim birlik ve beraberlik içinde yaşamış olan milletimizin birlik içinde her türlü güçlüğü yenebileceğine olan inancını kuvvetlendirmektedir. Bayram süresince yola çıkacak olan vatandaşlarımızdan, can ve mal güvenliği açısından trafik kurallarına uymalarını özellikle rica ediyorum. Yüce Yaradan'ın rahmet ve merhametine sığındığımız Ramazan'ın mazlum ve mağdur coğrafyalara barış, huzur ve sağlık getirmesini niyaz ediyor, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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