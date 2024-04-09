Bakan Tekin: Bayramı buruk yaşıyoruz

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bayramı buruk yaşıyoruz. İsrail'in vahşice saldırıları neticesinde din kardeşlerimiz ramazan ayını yaşamadıkları gibi bayrama da doğru dürüst erişemeyecekler" dedi.

Yakutiye ilçesinde, tarihi Yakutiye Medresesi önündeki Kent Meydanı'nda gerçekleşen AK Parti İl Başkanlığı bayramlaşma törenine Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Fatma Öncü, Abdurrahim Fırat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Bakan Tekin, İsrail'in Filistin’e saldırıları nedeniyle bayramı buruk geçirdiklerini söyledi. İsrail'in vahşi saldırılarında 6 bin çocuğun öldürüldüğünü, Filistin halkının ramazan ayını yaşayamadıklarını dile getiren Bakan Tekin, "Sadece okul çağında yaklaşık 6 bin çocuk öldürüldü. Sivil ve yetişkin insan sayısını her gün televizyonlarda duyuyorsunuz. Ben bu bayramın inşallah İsrail saldırılarının dünyada mazlum milletlere zulmeden bütün zalimlerin saldırılarının bittiği bir gün olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

İsrail saldırılarının sona ermesinin Türkiye gibi ülkelerin mücadelesiyle mümkün olacağını vurgulayan Bakan Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın süreçte yaptıklarına değindi. Tekin, "Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın bu süreçte yaptıklarının şahidiyiz, Allah kendisinden razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu çabaları sayesinde bugün Türkiye'de İsrail saldırılarını lanetleyen, Filistin'e, Kudüs'e sahip çıkan tek bir parti yok. Bütün siyasi partiler Sayın Cumhurbaşkanımızın çabaları yüzünden şu anda İsrail-Filistin mevzusunda Filistin'deki insanların yaşadığı zulmün farkına vardılar. Bunun da altını çizmek lazım. Daha düne kadar İsrail, Filistin nerede, ne iş yapar, nasıl bir zulümle karşı karşıya olduğundan bihaber olan insanlar bugün Sayın Cumhurbaşkanımızı bu süreci yeterince sahiplenmemekle suçluyorlar. Bu haksızlıktır. Bir Müslüman'a düşen şey, buna yönelik şehadeti dile getirmektir. Ben 1989'dan beri Sayın Cumhurbaşkanımızın Filistin'in uğradığı zulme, Filistinli insanların bağımsızlığı için mücadelesine bizatihi şahidim" dedi.

'İLK DEFA BİR SEÇİMDE İÇİMİZ BURUK AYRILIYORUZ'

AK Parti'nin kurulduğu 2001'den beri girdiği bütün seçimlerin açık ara birincisi ve galibi olduğunu hatırlatan Bakan Tekin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne değinerek şunları söyledi:

"İlk defa bir seçimde içimiz buruk şekilde, biraz üzgün biçimde seçimlerden ayrılıyoruz. AK Parti adına siyaset yapan kişiler olarak kazandıklarında da kaybettiklerinde de milletin iradesine saygı duymayı biliriz. 1946 seçimlerinde dönemin siyasi partisinin genel sekreteri gibi 'Milletin iradesi, bizim istediğimiz gibi sonuçlanmamıştır. Yani seçimler bizim istediğimiz gibi sonuçlanmayınca milli iradenin tecelli etmediğine karar verdik' diyecek kişiler değiliz. Hiçbir şey kaybetmedik, motivasyonumuzu aynen devam ettirmekle mükellefiz. Milletin iradesi bizim için çok önemli. Seçimler istediğimiz gibi sonuçlansa da sonuçlanmasa da milletin iradesinin bu yönde tecelli ettiğine inanıyoruz. Bize ne düşüyor? Bu bayramlaşma törenine gelen arkadaşlara, bütün AK Parti adına, sahada mücadele eden fedakar, cefakar, AK Parti ailesine bütün bu camianın mensuplarına düşen şey, 4 yıl boyunca milletin tekrar bize güvenmesini, milletin tekrar bizi tercih etmesini sağlayacak adımları atmakla mükellefiz. Şu andan itibaren biz Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu mücadeleye başladık. 31 Mart defterini kapattık, saygı duyuyoruz. Sizleri de 2028'e kadar tekrar milletin teveccühünü en güçlü şekilde kazanmak üzere çalışmaya davet ediyoruz. Biz dünya mazlumlarının hakkını savunmak için, Türkiye'de adaletin, demokrasinin, hak ve özgürlüklerin mücadelesini yeniden güçlü bir biçimde yapabilmek için 2028 seçimlerine hep beraber güçlü bir motivasyonla hazırlanacağız."