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        Milli Eğitim Bakanı Tekin, bayram namazını memleketi Erzurum'da kıldı:

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ramazan Bayramı namazını Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Gölbaşı Mahallesi Camisi'nde kıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 07:53 Güncelleme: 10.04.2024 - 07:53
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        Milli Eğitim Bakanı Tekin, bayram namazını memleketi Erzurum'da kıldı:
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ramazan Bayramı namazını Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Gölbaşı Mahallesi Camisi'nde kıldı.

        Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketi Erzurum'a gelen Tekin, babası İsmail Tekin ile ilçeye bağlı Gölbaşı Mahallesi'ndeki camiye geçerek namaz kılıp, vatandaşlarla bayramlaştı.

        Bakan Tekin, AA muhabirine, tüm İslam aleminin bayramını tebrik ettiğini söyledi.

        Tekin, şu ifadeleri kullandı:

        "Allah sağlık ve mutlulukla nice bayramlara kavuşmayı nasip etsin. Biz de bu bayram köyümüze, baba ocağımıza geldik. Dostlarımız, büyüklerimiz ve akrabalarımızla bayramlaştık, sıla-i rahim yaptık. Allah herkese nasip etsin. Allah, dünyada özellikle Gazze'de yaşananları, Filistin halkının yaşadıklarını bir daha yaşatmasın, son bulsun inşallah. Bu dilek ve temennilerle herkese iyi bayramlar diliyorum, bayramımız mübarek olsun."

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