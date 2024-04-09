Erzurum'da su dolu kovada boğulma tehlikesi geçiren çocuk yoğun bakıma alındı
Erzurum'da su dolu temizlik kovasına düşüp boğulma tehlikesi geçiren 2 yaşındaki çocuk, yoğun bakımda tedaviye alındı.
Erzurum’da su dolu temizlik kovasına düşüp boğulma tehlikesi geçiren 2 yaşındaki çocuk, yoğun bakımda tedaviye alındı.
Şükrüpaşa Mahallesi’nde Sancak Konutları 5. kattaki evlerinde 2 yaşındaki N.B, annesi temizlik yaparken kullandığı su dolu kovaya düştü.
Boğulma tehlikesi geçiren çocuk ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Uzun süre nefessiz kaldığı öğrenilen N.B, çocuk acil servisteki tedavisinin ardından yoğun bakıma kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.