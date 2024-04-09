Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da su dolu kovada boğulma tehlikesi geçiren çocuk yoğun bakıma alındı

        Erzurum'da su dolu temizlik kovasına düşüp boğulma tehlikesi geçiren 2 yaşındaki çocuk, yoğun bakımda tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 21:06 Güncelleme: 09.04.2024 - 21:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da su dolu kovada boğulma tehlikesi geçiren çocuk yoğun bakıma alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum’da su dolu temizlik kovasına düşüp boğulma tehlikesi geçiren 2 yaşındaki çocuk, yoğun bakımda tedaviye alındı.

        Şükrüpaşa Mahallesi’nde Sancak Konutları 5. kattaki evlerinde 2 yaşındaki N.B, annesi temizlik yaparken kullandığı su dolu kovaya düştü.

        Boğulma tehlikesi geçiren çocuk ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Uzun süre nefessiz kaldığı öğrenilen N.B, çocuk acil servisteki tedavisinin ardından yoğun bakıma kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon trafiği
        Çay bahçesinde 'kesik baş' dehşeti
        Çay bahçesinde 'kesik baş' dehşeti
        3 Türk takımı ilk 100'e girdi!
        3 Türk takımı ilk 100'e girdi!
        Çocukluk arkadaşını öldürdü, susma hakkını kullandı
        Çocukluk arkadaşını öldürdü, susma hakkını kullandı
        Higgs Bozonu'na adını veren fizikçi öldü
        Higgs Bozonu'na adını veren fizikçi öldü
        İstanbul'da yollar boş kaldı
        İstanbul'da yollar boş kaldı
        Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
        Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
        Mezarlıklarda 'sahte hoca' denetimi
        Mezarlıklarda 'sahte hoca' denetimi
        YSK'dan, iptal, yeniden sayım ve red başvurularına yanıt!
        YSK'dan, iptal, yeniden sayım ve red başvurularına yanıt!
        Beşiktaş'ta 'U' dönüşü faciası: Semanur'dan acı haber
        Beşiktaş'ta 'U' dönüşü faciası: Semanur'dan acı haber
        Hamile kardeşini öldürdü! Kuzeni caniye yardım etti
        Hamile kardeşini öldürdü! Kuzeni caniye yardım etti
        Beşiktaş'a dönüyorlar!
        Beşiktaş'a dönüyorlar!
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Nüfusun 6 katı oldular! Belediye başkanından çağrı...
        Nüfusun 6 katı oldular! Belediye başkanından çağrı...
        Gördüğünüz hayvan kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Gördüğünüz hayvan kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Şapkayla gelene ek puan! Sıra dışı kopya önlemi
        Şapkayla gelene ek puan! Sıra dışı kopya önlemi
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        Yapılan araştırmaya göre Ramazan Bayramı bakın neler yapıyor!
        Yapılan araştırmaya göre Ramazan Bayramı bakın neler yapıyor!
        Sevgilisine kavuştu
        Sevgilisine kavuştu
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!

        Benzer Haberler

        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'den Ramazan Bayramı mesajı
        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'den Ramazan Bayramı mesajı
        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'den Ramazan Bayramı mesajı
        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'den Ramazan Bayramı mesajı
        Bakan Tekin: Bayramı buruk yaşıyoruz
        Bakan Tekin: Bayramı buruk yaşıyoruz
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da bayramlaşma programına katıldı:
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da bayramlaşma programına katıldı:
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da ziyaretlerde bulundu
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da ziyaretlerde bulundu
        Kış turizm merkezlerinden Erzurum'daki kaplıcalar bayram tatilinde misafirl...
        Kış turizm merkezlerinden Erzurum'daki kaplıcalar bayram tatilinde misafirl...