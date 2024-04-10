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        Erzurum bayramda da kış ve kültür turizmi misafirlerini ağırlıyor

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Tarihi yapıları, kış ve termal turizmi, doğal güzelliklerinin yanında gastronomisiyle de öne çıkan Erzurum'da sektör temsilcileri ve esnaf, bayram yoğunluğundan mutlu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 12:50 Güncelleme: 10.04.2024 - 12:50
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        Erzurum bayramda da kış ve kültür turizmi misafirlerini ağırlıyor
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        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Tarihi yapıları, kış ve termal turizmi, doğal güzelliklerinin yanında gastronomisiyle de öne çıkan Erzurum'da sektör temsilcileri ve esnaf, bayram yoğunluğundan mutlu.

        Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezleri ile kış tatilinin Türkiye'de en önemli kentlerinden biri olan; Saltuklu, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait tarihi yapılarla "açık hava müzesi" olarak adlandırılan, yöresel yiyecekleri ile gastronomide adından söz ettiren Erzurum, Ramazan Bayramı'nda vatandaşların ziyaret rotası arasında yer alıyor.

        Kente Turistik Doğu Ekspresi, turlar ve bireysel olarak gelen ziyaretçiler Çifte Minareli Medrese, Ulu Camii, Lalapaşa Camii, Yakutiye Medresesi gibi tarihi ve kültürel mekanları gezerek tarih ve kültür yolculuğuna çıkıyor.

        Kış sezonunun devam ettiği Erzurum'da bayram tatilini geçirenler hem tarihi mekanları geziyor hem de kentin zengin gastronomisini deneyimliyor.

        Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kuzeydoğu Anadolu Bölge Başkanı Nuh Şenol, AA muhabirine, Erzurum'a hem kayak hem de tarih ve kültür turizmine ilgili olduğunu anlattı.

        Şenol, bayramda alınan rezervasyonların da bunun göstergesi olduğunu belirterek şöyle konuştu:

        "Erzurum'da iki türlü talep mevcut. Bunun biri 15 Nisan'a kadar her türlü kayak organizasyonun açık olması. Palandöken'de yaklaşık 1 metreye yakın kar mevcut. Bir diğer tür de insanların özellikle pandemiden sonra daha çok doğayla iç içe yerlere, keşfedilmemiş yerleri keşfetmeye rağbet göstermeleri, bunun de Erzurum'da karşılanması. Bundan dolayı da kültür ve tarih turizmi anlamında Erzurum'a bayram tatilinde ciddi rağbet var. Özellikle 9 Nisan'dan sonra Doğu'ya tur yapan acenteler, turlarını Ankara'dan, İstanbul'dan ve İzmir'den hareket ettirip bayramı Erzurum-Kars-Ardahan kentlerinde geçiriyor. Bu da tabii ki biz turizmcileri mutlu ediyor."

        - "Turistik Doğu Ekspres'i Erzurum'un turizmine değer kattı"

        Özellikle Turistik Doğu Ekspresi'nin kentte, kış turizmi dışında kültür ve tarih turizminin gelişiminde çok büyük katkı sağladığını vurgulayan Şenol, "Tek marka değerimiz Palandöken'di. Doğu Ekspresi'nin başladığı 2019 öncesinde kültür ve tarih turizminin, turizm hareketliliğindeki oranı yüzde 3-5 civarındaydı ama 2024'te bu seviye 90'lara geldi." ifadelerini kullandı.

        Karadeniz ve Gürcistan gezilerinde Erzurum'un ara durak görevi yaptığını dile getiren Şenol, şunları kaydetti:

        "Erzurum'da otelcilerle irtibat halindeyiz. Şu an doluluk oranları bayram tatili için otelcilerin ve turizmcilerin yüzü güldürecek seviyede. Doğu bölgesine gelenler hem kadim tarihi bölgeleri görmek istiyorlar aynı zamanda da gastronomi için geliyorlar. Batı'dan gelip Karadeniz'e gitmek isteyenler bir gece iki gece kalarak hem gastronomilerine deneyimleyerek cağ yiyor hem de konaklayıp tarihi mekanları ziyaret ediyor."

        - "Bayram tatili dolayısıyla tatilimiz devam ediyor"

        Turistik Doğu Ekspresi'yle bayram gezisi için arkadaşlarıyla Erzurum'a gelen Zehra Sağlam ise kenti çok beğendiğini ifade etti.

        Erzurum'un kültür ve tarih koktuğunu vurgulayan Sağlam, "Arkadaşlarımla Yakutiye Medresesi, Ulu Cami ve Palandöken Kayak Merkezi'ne gittik. Burada 3 gün kaldım. Bayram tatili dolayısıyla tatilimiz devam ediyor. Erzurum'u gezdik, Doğu Ekspresi ile şimdi Kars'a gideceğiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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