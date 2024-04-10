Gökyüzünün hakimleri bayramda da görevde
ERZURUM'da 3 bin 200 rakımlı hakim tepeye kurulan Erzurum Hava Radar Mevzi Komutanlığı'nda görevli askerler, Ramazan Bayramı'nı da görevlerinin başında geçiriyor.
ERZURUM’da 3 bin 200 rakımlı hakim tepeye kurulan Erzurum Hava Radar Mevzi Komutanlığı'nda görevli askerler, Ramazan Bayramı’nı da görevlerinin başında geçiriyor. Havadan ve karadan gelebilecek her türlü tehlikeye karşı sınırları koruyan askerler, bayramın ilk sabahı önce kendi aralarında bayramlaştı, daha sonrada ailelerini cep telefonu ile arayarak bayramlarını kutladı.
Deniz seviyesinden bin 800 rakımlı Erzurum Ovası ile 3 bin 200 rakımdaki Karga Pazarı dağına kurulan hava radar üssünde görevli askerler, bölgelerinde kuş uçurtmuyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin hakimi konumundaki hava radar üssü, son teknolojiye sahip. Mehmetçik, hava radar üssünde gökyüzünden gelebilecek her türlü tehdide karşı halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla 24 saat gözetleme ve keşif yapıyor. Zorlu arazi şartlarına rağmen havadan ve karadan gelebilecek her türlü tehdide karşı görev başında olan askerler, Ramazan Bayramı’nı ailelerinden ayrı geçirdi. Askerler, önce komutanları ve silah arkadaşlarıyla daha sonra da cep telefonu ile ailelerini arayarak bayramlaştı.
Konuşmasında başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şehitleri rahmet ve minnetle yad edip, kahraman gazileri şükran ve saygıyla anan Erzurum Hava Radar Mevzi Komutanlığı Hareket Tim Tabur Komutanı Vekili, şunları söyledi:
"Erzurum Hava Radar Mevzi Komutanlığı kendisine bağlı radarlardan temin ettiği bilgileri kullanarak havadaki izlerin tespit, teşhis ve takibini yapmaktadır. Teşhis edilemeyen izlere ise, hava savunma füze ve uçaklarımızı kullanarak, taktik işlem başlatmakta ve bölgemiz için tehdit oluşturabilecek unsurları bertaraf etmektedir. Erzurum Hava Radar Mevzi Komutanlığı 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak görev yapmaktadır ve bayramda da her zaman olduğu gibi görevinin başında olacaktır. Doğu'nun gözleri olarak her türlü şartta bölgemizi korumaya devam etmekteyiz. Bu vesile ile başta aziz şehitlerimizin aileleri ile fedakâr gazilerimiz ve aileleri olmak üzere bütün Türk Milleti’nin bayramını kutluyor, uzaktaki ailelerimize selamlar ve saygılar iletiyor, büyüklerimizin ellerinden öpüyorum."
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