Gökyüzünün hakimleri bayramda da görevde

ERZURUM’da 3 bin 200 rakımlı hakim tepeye kurulan Erzurum Hava Radar Mevzi Komutanlığı'nda görevli askerler, Ramazan Bayramı’nı da görevlerinin başında geçiriyor. Havadan ve karadan gelebilecek her türlü tehlikeye karşı sınırları koruyan askerler, bayramın ilk sabahı önce kendi aralarında bayramlaştı, daha sonrada ailelerini cep telefonu ile arayarak bayramlarını kutladı.

Deniz seviyesinden bin 800 rakımlı Erzurum Ovası ile 3 bin 200 rakımdaki Karga Pazarı dağına kurulan hava radar üssünde görevli askerler, bölgelerinde kuş uçurtmuyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin hakimi konumundaki hava radar üssü, son teknolojiye sahip. Mehmetçik, hava radar üssünde gökyüzünden gelebilecek her türlü tehdide karşı halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla 24 saat gözetleme ve keşif yapıyor. Zorlu arazi şartlarına rağmen havadan ve karadan gelebilecek her türlü tehdide karşı görev başında olan askerler, Ramazan Bayramı’nı ailelerinden ayrı geçirdi. Askerler, önce komutanları ve silah arkadaşlarıyla daha sonra da cep telefonu ile ailelerini arayarak bayramlaştı.