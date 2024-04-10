Erzurum ve Ardahan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi

Atatürk Mahallesi Mezarlığı'na gelenler yakınlar için dua etti, kabirlerine şeker ve çiçek bıraktı.

Ardahan'da da şehitlik ve mezarlıklar ziyaret edildi.

Büyükşehir Belediyesince 159 şehidin bulunduğu şehitlikti tüm mezarlara bayrama özel çiçek dikildi ve içerideki 250 bayrak özenle yıkanıp, ütülendi.

Bazı şehit yakınları da mezarları sulayıp, çevresini temizledi.

Erzurum ve Ardahan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla mezarlık ve şehitlik ziyaretleri gerçekleştirildi.

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