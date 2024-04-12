Erzurum'da refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Erzurum'da refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Erzurum'da refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
B.A'nın kullandığı 65 FC 255 plakalı otomobil, Cemal Gürsel Caddesi'nde şehir merkezine doğru ilerlerken önce yolun sağındaki ağaca, ardından refüje çarparak durdu.
Kazada, sürücü ile otomobildeki S.Z. ve ismi henüz belirlenemeyen 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Otomobil kullanılamaz hale geldi.
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