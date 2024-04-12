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        Erzurum'da refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Erzurum'da refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 21:54 Güncelleme: 12.04.2024 - 21:54
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        Erzurum'da refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Erzurum'da refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        B.A'nın kullandığı 65 FC 255 plakalı otomobil, Cemal Gürsel Caddesi'nde şehir merkezine doğru ilerlerken önce yolun sağındaki ağaca, ardından refüje çarparak durdu.

        Kazada, sürücü ile otomobildeki S.Z. ve ismi henüz belirlenemeyen 1 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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