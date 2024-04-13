Tarım sektörü 'Parla' ile parlayacak

ERZURUM'daki Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğü bünyesinde serin iklim tahılları ıslahı konusunda çalışma yapan Dr. Ümran Küçüközdemir ve ekip arkadaşları, 'Palandöken 97' ve yerel bir buğday çeşidini melezleyip yüksek verimli yeni bir ekmeklik buğday çeşidi geliştirdi. 2002'de başlayan ve 20 yıldan fazla süren ıslah çalışmaları sonucu tescil ettirilen yeni buğday çeşidine Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına ithafen Norm Ender'in yazıp bestelediği 'Parla' marşının ismi verildi.

Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Serin İklim Tahılları Bölüm Başkanı Dr. Ümran Küçüközdemir, çalışma arkadaşlarıyla, bölgenin şartlarına dayanıklı, yüksek verimli buğday çeşitleri geliştirmek amacıyla çalışma yapıyor. Dr. Küçüközdemir, 1997 yılında geliştirilen ve 'Palandöken 97' ismi verilen tohum ile yerel bir buğdayı melezleyip yeni bir buğday çeşidi geliştirmek için 2002'de çalışmaya başladı. Melezleme yapıldıktan sonra 6 yıl saflaştırma sürecinin ardından bölgenin koşullarında deneme üretimleri tamamlanan yeni buğday çeşidinin tescil aşamasında büyük alanlarda üretimleri gerçekleştirildi. Islah çalışmaları sürerken, yeni buğday çeşidinin bölge şartlarına uyumlu olup olmadığı, hastalıklara, kışa ve kurağa dayanıklılığı da tespit edildi. Yaklaşık 22 yıl süren çalışmanın ardından diğer buğdaylara göre, verimde 100-150 kilogram fark atan, hastalıklara, kışa ve kuraklığa dayanıklı olduğu gözlenen geliştirilen çeşidin 29 Mart 2024'te tescil işlemi de tamamlandı. Tohumculuk firmalarının yaptığı denemelerden de başarıyla geçen yeni buğday çeşidine Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına ithafen Norm Ender'in yazıp bestelediği 'Parla' marşının adı verildi.