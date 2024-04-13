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        Tarım sektörü 'Parla' ile parlayacak

        ERZURUM'daki Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğü bünyesinde serin iklim tahılları ıslahı konusunda çalışma yapan Dr.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 09:28 Güncelleme: 13.04.2024 - 09:30
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        Tarım sektörü 'Parla' ile parlayacak
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        ERZURUM'daki Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğü bünyesinde serin iklim tahılları ıslahı konusunda çalışma yapan Dr. Ümran Küçüközdemir ve ekip arkadaşları, 'Palandöken 97' ve yerel bir buğday çeşidini melezleyip yüksek verimli yeni bir ekmeklik buğday çeşidi geliştirdi. 2002'de başlayan ve 20 yıldan fazla süren ıslah çalışmaları sonucu tescil ettirilen yeni buğday çeşidine Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına ithafen Norm Ender'in yazıp bestelediği 'Parla' marşının ismi verildi.

        Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Serin İklim Tahılları Bölüm Başkanı Dr. Ümran Küçüközdemir, çalışma arkadaşlarıyla, bölgenin şartlarına dayanıklı, yüksek verimli buğday çeşitleri geliştirmek amacıyla çalışma yapıyor. Dr. Küçüközdemir, 1997 yılında geliştirilen ve 'Palandöken 97' ismi verilen tohum ile yerel bir buğdayı melezleyip yeni bir buğday çeşidi geliştirmek için 2002'de çalışmaya başladı. Melezleme yapıldıktan sonra 6 yıl saflaştırma sürecinin ardından bölgenin koşullarında deneme üretimleri tamamlanan yeni buğday çeşidinin tescil aşamasında büyük alanlarda üretimleri gerçekleştirildi. Islah çalışmaları sürerken, yeni buğday çeşidinin bölge şartlarına uyumlu olup olmadığı, hastalıklara, kışa ve kurağa dayanıklılığı da tespit edildi. Yaklaşık 22 yıl süren çalışmanın ardından diğer buğdaylara göre, verimde 100-150 kilogram fark atan, hastalıklara, kışa ve kuraklığa dayanıklı olduğu gözlenen geliştirilen çeşidin 29 Mart 2024'te tescil işlemi de tamamlandı. Tohumculuk firmalarının yaptığı denemelerden de başarıyla geçen yeni buğday çeşidine Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına ithafen Norm Ender'in yazıp bestelediği 'Parla' marşının adı verildi.

        '600-700 KİLOGRAM VERİM'

        Yeni buğday çeşidi için 2002'den itibaren çalıştıklarını belirten Dr. Ümran Küçüközdemir, 20 yıldan fazla süren ve sabır isteyen uğraş sonunda başarılı sonuçlar aldıklarını söyledi. Parla'nın diğer buğday çeşitlerine göre çok daha verimli ve bölge şartlarına dayanıklı olduğunu ifade eden Dr. Küçüközdemir, "Çeşidimiz çok yüksek verimli ve kaliteli olup kontrollü şartlarda yürütülen kışa dayanıklılık testlerinde yüksek performans göstermiştir. Bölgede, kuru tarım alanlarında dekarda 600-700 kilogram verim verebilmekte, daha iyi ekolojik koşullarda 1 tona çıkabilecektir. Yeni çeşidin tesciline karar verildiğinde arkadaşlarla birlikte 'Parla' isminin verilmesini istedik. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı için yazılan Parla marşının isminin uygun görülmesi bizi mutlu etti. İnşallah çeşidimiz, Cumhuriyetimiz gibi uzun süre yaşayacak, bol ve bereketli bir çeşit olacaktır. Yeni çeşidimizi tohumculuk sektöründeki bazı firmalara da verdik. Onlardan gelen sonuçlar da çok iyi. Biz tarım sektörünün 'Parla' ile daha da parlayacağına inanıyoruz" diye konuştu.

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