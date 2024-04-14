Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Erzurum'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 19:58 Güncelleme: 14.04.2024 - 19:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Aniden bastıran sağanak nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücü ve vatandaşlar ilerlemekte güçlük çekti.

        Sağanağa hazırlıksız yakalananlar ise otobüs duraklarına ve iş yerlerinin önündeki saçakların altına sığındı.

        Polis ekipleri ana arterlerde yaşanabilecek olumsuzluklar için hazır bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail: İran'a yaptırım uygulansın
        İsrail: İran'a yaptırım uygulansın
        İlk yarıda tek gol!
        İlk yarıda tek gol!
        Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği
        Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği
        İran'ın saldırısı milyar dolarlık zarar yarattı
        İran'ın saldırısı milyar dolarlık zarar yarattı
        İsrail savaş kabinesi üyesi Gantz: Bedelini ödeteceğiz
        İsrail savaş kabinesi üyesi Gantz: Bedelini ödeteceğiz
        Lunaparkta faciadan dönüldü: Trombolinin kemeri açıldı dakikalarca savruldu
        Lunaparkta faciadan dönüldü: Trombolinin kemeri açıldı dakikalarca savruldu
        Antalya'daki teleferik kazası: 12 kişi adliyeye sevk edildi
        Antalya'daki teleferik kazası: 12 kişi adliyeye sevk edildi
        Hep merak edilen sorunun yanıtı 'ördek yavrusu deneyi'nde!
        Hep merak edilen sorunun yanıtı 'ördek yavrusu deneyi'nde!
        İstanbul'a dönüş! Tatil dönüşü yoğun trafik
        İstanbul'a dönüş! Tatil dönüşü yoğun trafik
        İran'dan İsrail'e İHA saldırısı!
        İran'dan İsrail'e İHA saldırısı!
        Çay içerken polisten kaçan şüpheliyi yakaladı!
        Çay içerken polisten kaçan şüpheliyi yakaladı!
        Sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobil çarptı
        Sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobil çarptı
        Kahramanlar Habertürk'e anlattı
        Kahramanlar Habertürk'e anlattı
        Ayrılmak istiyor!
        Ayrılmak istiyor!
        Bedeninize kulak verin! Duyduklarınıza şaşıracaksınız!
        Bedeninize kulak verin! Duyduklarınıza şaşıracaksınız!
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        "Titanic izletecekti"
        "Titanic izletecekti"
        Romantik anlar damga vurdu
        Romantik anlar damga vurdu
        Ekran kullanımı çocuklarda uyku sorunlarını tetikliyor
        Ekran kullanımı çocuklarda uyku sorunlarını tetikliyor
        Hasılatları 11 kat fazla olacaktı
        Hasılatları 11 kat fazla olacaktı

        Benzer Haberler

        Erzurum'da sağlıkçılar Gazze için sessiz yürüyüş gerçekleştirdi
        Erzurum'da sağlıkçılar Gazze için sessiz yürüyüş gerçekleştirdi
        Tüketici Birliği Federasyonundan internet aboneliğinde cayma bedeli ödememe...
        Tüketici Birliği Federasyonundan internet aboneliğinde cayma bedeli ödememe...
        Tarım sektörü 'Parla' ile parlayacak
        Tarım sektörü 'Parla' ile parlayacak
        Erzurum'dan teleferik indirme eğitimi alan uzman ekip hazırlıklarını tamaml...
        Erzurum'dan teleferik indirme eğitimi alan uzman ekip hazırlıklarını tamaml...
        Erzurum'da refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Erzurum'da refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için Erzurum ve Erzincan'da gıya...
        İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için Erzurum ve Erzincan'da gıya...