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        Erzurumspor'dan SMA hastası Yunus Emre'ye destek

        1'inci Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, SMA hastası Yunus Emre Turan'a destek verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 12:28 Güncelleme: 16.04.2024 - 12:30
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        Erzurumspor'dan SMA hastası Yunus Emre'ye destek
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        1'inci Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, SMA hastası Yunus Emre Turan'a destek verdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu yorgun ailemize kocaman bir çığlık, Yunus Emre'ye umut olalım" çağrısında bulunuldu.

        Erzurum'da yaşayan Pınar-Ekrem Turan çiftinin çocukları Yunus Emre'ye SMA hastalığı teşhisi konuldu. Tedavisi için kampanya başlatılan Yunus Emre'ye bir destek de Erzurumspor'dan geldi. Mavi-beyazlılar SMA hastası Yunus Emre'nin anne ve babasını misafir ettikleri Sakaryaspor maçına 'Erzurumspor ve Erzurumlular SMA TİP1 kas hastası Yunus Emre Turan'ın elinden Tutuyor' pankartıyla çıktı.

        Erzurumspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Bildiğiniz üzere dün oynadığımız Sakaryaspor karşılaşmasına Erzurumlu minik yavrumuz SMA hastası Yunus Emre Turan'ın pankartıyla çıktık. Bu minik Dadaşımıza verebileceğimiz maddi ve manevi destekler çok önemli. Bu yorgun ailemize kocaman bir çığlık, Yunus Emre'ye umut olalım. Şimdiden minik Yunus Emre kardeşimize vereceğiniz destekten, göstereceğiniz hassasiyetten ötürü hepinize teşekkür ediyor, desteklerinizi bekliyoruz" denildi.

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