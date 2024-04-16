Erzurumspor'dan SMA hastası Yunus Emre'ye destek

1'inci Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, SMA hastası Yunus Emre Turan'a destek verdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu yorgun ailemize kocaman bir çığlık, Yunus Emre'ye umut olalım" çağrısında bulunuldu.

Erzurum'da yaşayan Pınar-Ekrem Turan çiftinin çocukları Yunus Emre'ye SMA hastalığı teşhisi konuldu. Tedavisi için kampanya başlatılan Yunus Emre'ye bir destek de Erzurumspor'dan geldi. Mavi-beyazlılar SMA hastası Yunus Emre'nin anne ve babasını misafir ettikleri Sakaryaspor maçına 'Erzurumspor ve Erzurumlular SMA TİP1 kas hastası Yunus Emre Turan'ın elinden Tutuyor' pankartıyla çıktı.