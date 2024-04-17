Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail'e silah satışı İngiltere Parlamentosu önünde protesto edildi

        İsrail'e silah satışı İngiltere Parlamentosu önünde protesto edildi

        İngiltere'de yüzlerce gösterici, İsrail'e silah satışının durdurulması ve Gazze'de ateşkes için parlamento önünde protesto gösterisi düzenledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 23:29 Güncelleme: 17.04.2024 - 23:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Filistin'le dayanışma gösteren sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla toplanan yüzlerce kişi İngiltere Parlamentosu önündeki Parlamento Meydanı'nda bir araya geldi.

        2

        Ana muhalefetteki İşçi Partisi milletvekili ve eski Göçten Sorumlu Gölge Bakan Bell Ribeiro-Addy burada yaptığı konuşmada Gazze'deki sağlık altyapısının ve su hatlarının İsrail tarafından kasten yok edildiğini, yardımların kesildiğini ve milyonlarca insanın zor şartlarda yaşadığını söyledi.

        "Kimse Gazze'deki savaşın meşru müdafaa olduğunu söyleyemez." diyen Riberio-Addy, Gazze için protestoların devam etmesi gerektiğini kaydetti.

        3

        Riberio-Addy, "Gazze'deki katliamı destekleyen hükümetler sizi anlayana kadar yürümeye devam edin. Hükümetimiz İsrail'i kınamak şöyle dursun onları silahlandırmaya devam ediyor. Ülkemizi soykırım ve savaş suçlarının işbirlikçisi yapıyorlar. Hükümet İsrail'e silah satışını durdurmalı ve bizi katliam işbirlikçisi haline getirmemeli." diye konuştu.

        4

        Bir diğer İşçi Partili milletvekili Dawn Butler ise siyasetçi olarak parlamentoda barış ve adalet için çalışma sorumlulukları bulunduğunu belirterek, "Siz nefret yürüyüşçüsü değil barış yürüyüşçüsüsünüz. Buradaki herkes ateşkes istiyor, ölümlerin durmasını istiyor, yardımların Gazze'ye girmesini istiyor." dedi.

        5

        Hayes ve Harlington milletvekili John McDonnell ise konuşmasında, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki şiddet olaylarına değindi.

        İsrail askerlerinin bu olaylara müdahale etmediğini kaydeden McDonnell, "Parlamentoda İngiliz hükümetinin bu yerleşimcilere karşı ne yaptığını sorduğumuzda yaptırım uyguladıklarını söylüyorlar. Tüm bu süreçte on binlerce yerleşimciden yalnızca 2 kişiye yaptırım uygulandı." diye konuştu.

        6

        McDonnell, "Batı Şeria'da olanlar, Gazze'de olanlar gibi savaş suçudur. Batı Şeria'yla dayanışma içinde olmalıyız. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ve İsrail kabinesinin Lahey'de savaş suçundan yargılandığını görecek kadar uzun yaşamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        #İngiltere
        #israil
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Miçotakis'ten Türkiye açıklaması
        Miçotakis'ten Türkiye açıklaması
        Fenerbahçe namağlup şampiyon!
        Fenerbahçe namağlup şampiyon!
        Gazze çevresinde askeri hareketlilik
        Gazze çevresinde askeri hareketlilik
        "Ukrayna'ya daha çok yardım gönderin"
        "Ukrayna'ya daha çok yardım gönderin"
        Kanal kazısında göçük oluştu! 3 işçiden 2'si öldü
        Kanal kazısında göçük oluştu! 3 işçiden 2'si öldü
        Turist rehberlerini ve seyahat acentalarını ilgilendiren kanun TBMM'den geçti
        Turist rehberlerini ve seyahat acentalarını ilgilendiren kanun TBMM'den geçti
        Çelik'ten açıklamalar
        Çelik'ten açıklamalar
        'Dayak' ölüm getirdi! Yaşam mücadelesini yitirdi
        'Dayak' ölüm getirdi! Yaşam mücadelesini yitirdi
        Evini yazlık olarak kiraya verecekler dikkat!
        Evini yazlık olarak kiraya verecekler dikkat!
        Bir kadın daha cinayete kurban gitti: 2 çocuk annesi eşini katletti
        Bir kadın daha cinayete kurban gitti: 2 çocuk annesi eşini katletti
        Havayolu yine uçacak mı?
        Havayolu yine uçacak mı?
        Süper Lig'de 32. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 32. haftanın panoraması
        Rönesans Gayrimenkul borsaya geliyor
        Rönesans Gayrimenkul borsaya geliyor
        Alonso, Leverkusen'i nasıl zirveye taşıdı?
        Alonso, Leverkusen'i nasıl zirveye taşıdı?
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        OtoTekno Habertürk TV'de başlıyor
        OtoTekno Habertürk TV'de başlıyor
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        İşte kızının annesi
        İşte kızının annesi
        Hapishane değil kafe... Girmek için sıraya giriyorlar!
        Hapishane değil kafe... Girmek için sıraya giriyorlar!
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra