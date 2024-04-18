Erzurum'da parkta çıkan kavgada bir çocuk bıçakla yaralandı
Erzurum'da parkta çıkan kavgada 16 yaşındaki çocuk bıçakla yaralandı.
Erzurum'da parkta çıkan kavgada 16 yaşındaki çocuk bıçakla yaralandı.
Palandöken ilçesindeki bir parkta öğrenciler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Bıçakla omzundan yaralanan C.Y (16), yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olaya karıştığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.