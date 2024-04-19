2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavganın sebebi 3 yıl önce dershanede yaşanan yer tartışmasıymış

ERZURUM'da Yusuf Efe B.’nin (20), kendisi gibi üniversite öğrencisi olan kuzenler Muhammet Sefa B.'yi (22) göğsünden, Alperen B.'yi (21) de dizinden yaraladığı olayın nedeninin, 3 yıl önce dershanede yaşanan yer tartışması olduğu ortaya çıktı. Olayın ardından tutuklanan Yusuf Efe B. (20), Alperen B. ile dershanede yer yüzünden tartıştıklarını ancak birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını söyledi. Yusuf Efe B., olay günü iki kuzenin kendisine sataştığını ileri sürerek, "'Senin bizimle sıkıntın mı var' diyerek yumruk ve tekmelerle saldırdılar. Ben de parkta bularak çöpe atmak için cebime koyduğum meyve bıçağını çıkararak kendimi korumak amacıyla rastgele salladım” dedi.

Olay, 17 Nisan saat 22.00 sıralarında Atatürk Üniversitesi Kampüsü kartal kapısı girişinde meydana geldi. Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencisi Muhammet Sefa B. ve Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde okuyan kuzeni Alperen B. ile Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Yusuf Efe B. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Yusuf Efe B., cebinden çıkardığı meyve bıçağıyla Muhammet Sefa B.’yi göğsünden, Alperen B.'yi ise sol dizinin üstünden bıçaklayıp kaçtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Muhammet Sefa B., ameliyat sonrası kalp damar cerrahi servisinin yoğun bakımına alındı. Alperen B. ise yapılan tedavi sonrası taburcu edildi.

Yusuf Efe B., Terminal Mahallesi'nde Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Yapılan aramalara rağmen suç aleti bıçak ise bulunamadı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf Efe B., çıkarıldığı mahkemece ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı. Yusuf Efe B., ifadesinde Alperen B. ile 2021 yılında dershaneden tanıştıklarını ve o dönem oturma yeri sebebiyle tartıştıklarını belirtti. Olayın ardından birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını anlatan Yusuf Efe B., sonraki zamanda aralarında sorun yaşanmadığını ifade etti. Yusuf Efe B., olaydan önce karşılaştığı Alperen B.'nin öfkeli bir şekilde baktığını ancak kendisinin ona karşılık vermediğini söyledi.