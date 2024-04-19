Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavganın sebebi 3 yıl önce dershanede yaşanan yer tartışmasıymış

        ERZURUM'da Yusuf Efe B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 10:50 Güncelleme: 19.04.2024 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavganın sebebi 3 yıl önce dershanede yaşanan yer tartışmasıymış
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERZURUM'da Yusuf Efe B.’nin (20), kendisi gibi üniversite öğrencisi olan kuzenler Muhammet Sefa B.'yi (22) göğsünden, Alperen B.'yi (21) de dizinden yaraladığı olayın nedeninin, 3 yıl önce dershanede yaşanan yer tartışması olduğu ortaya çıktı. Olayın ardından tutuklanan Yusuf Efe B. (20), Alperen B. ile dershanede yer yüzünden tartıştıklarını ancak birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını söyledi. Yusuf Efe B., olay günü iki kuzenin kendisine sataştığını ileri sürerek, "'Senin bizimle sıkıntın mı var' diyerek yumruk ve tekmelerle saldırdılar. Ben de parkta bularak çöpe atmak için cebime koyduğum meyve bıçağını çıkararak kendimi korumak amacıyla rastgele salladım” dedi.

        Olay, 17 Nisan saat 22.00 sıralarında Atatürk Üniversitesi Kampüsü kartal kapısı girişinde meydana geldi. Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencisi Muhammet Sefa B. ve Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde okuyan kuzeni Alperen B. ile Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Yusuf Efe B. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Yusuf Efe B., cebinden çıkardığı meyve bıçağıyla Muhammet Sefa B.’yi göğsünden, Alperen B.'yi ise sol dizinin üstünden bıçaklayıp kaçtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Muhammet Sefa B., ameliyat sonrası kalp damar cerrahi servisinin yoğun bakımına alındı. Alperen B. ise yapılan tedavi sonrası taburcu edildi.

        Yusuf Efe B., Terminal Mahallesi'nde Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Yapılan aramalara rağmen suç aleti bıçak ise bulunamadı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf Efe B., çıkarıldığı mahkemece ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı.

        Yusuf Efe B., ifadesinde Alperen B. ile 2021 yılında dershaneden tanıştıklarını ve o dönem oturma yeri sebebiyle tartıştıklarını belirtti. Olayın ardından birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını anlatan Yusuf Efe B., sonraki zamanda aralarında sorun yaşanmadığını ifade etti. Yusuf Efe B., olaydan önce karşılaştığı Alperen B.'nin öfkeli bir şekilde baktığını ancak kendisinin ona karşılık vermediğini söyledi.

        Olay gecesi saat 22.00'ye kadar dersi olduğunu ifadesinde anlatan Yusuf Efe B., okul çıkışı arkadaşlarıyla yürürken çimler arasında bulduğu meyve bıçağını çöpe atmak için cebine koyduğunu belirtti. Yusuf Efe B., "Arkadaşlarımdan ayrılarak yürürken Kartal kapısı yakınındaki durakta Alperen B. ve kuzeni olduğunu bildiğim Muhammet Sefa B. ve İsmail B. ile karşılaştım. Yanlarından geçerken Muhammet Sefa B., bana öfkeli bir şekilde baktı ancak bir şey söylemedi. 1-2 metre uzaklaştıktan sonra Muhammet Sefa B. bana seslenerek, 'Senin bizimle sorunun, sıkıntın mı var? Senin canın dayak mı istiyor?' dedi. Ben de kendileriyle herhangi bir sorunum olmadığını söyledim. Bana bir anda saldırdılar, yumruk ve tekme sallıyorlardı. Alperen B.'nin elini beline attığını fark ettim. Silah veya bıçak çıkaracağını düşünerek ben de cebimde bulunan meyve bıçağını çıkarıp kendimi korumak amacıyla rastgele salladım. Muhammet Sefa B.'nin göğsünden yaralandığını olay sırasında fark ettim. Alperen B.'nin bacağından yaralandığını sonradan öğrendim. Amacım kesinlikle onlara zarar vermek değildi" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        6 soruda İsrail-İran gerilimi hakkında bilinenler
        6 soruda İsrail-İran gerilimi hakkında bilinenler
        Yunan basınından flaş benzetme
        Yunan basınından flaş benzetme
        Melek'in ablası: Bu çocuk cezasız kalmasın! "İnşallah trafik kazasında ölürüz!"
        Melek'in ablası: Bu çocuk cezasız kalmasın! "İnşallah trafik kazasında ölürüz!"
        Lezzet keyfimizi kaçıran ne?
        Lezzet keyfimizi kaçıran ne?
        "Olympiakos'a hediye verdi"
        "Olympiakos'a hediye verdi"
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Balyozlu saldırgan! Komşusunun kapısına dayandı, 4 kişiyi rehin aldı
        Balyozlu saldırgan! Komşusunun kapısına dayandı, 4 kişiyi rehin aldı
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        En popüler kahveler ve içerikleri!
        En popüler kahveler ve içerikleri!
        Prof. Dr. Görür: Halkıma duyuru! "Tıpkı komedi gibi"
        Prof. Dr. Görür: Halkıma duyuru! "Tıpkı komedi gibi"
        "Oyuncularım stres yaptı"
        "Oyuncularım stres yaptı"
        Üzerinden plastik kelepçe ve makas çıktı! İşte taksici katilinin ifadesi!
        Üzerinden plastik kelepçe ve makas çıktı! İşte taksici katilinin ifadesi!
        24 yaşındaki Asya'ya kıymıştı! Koca değil suç makinesi!
        24 yaşındaki Asya'ya kıymıştı! Koca değil suç makinesi!
        Yapay zekanın kötüye kullanımı alarmı!
        Yapay zekanın kötüye kullanımı alarmı!
        Yanlışlar zinciri!
        Yanlışlar zinciri!
        100 işçiden 16’sı "kıdem" alabiliyor
        100 işçiden 16’sı "kıdem" alabiliyor
        Bu bölgelerde sağanak var
        Bu bölgelerde sağanak var

        Benzer Haberler

        Erzurum'da parkta çıkan kavgada bir çocuk bıçakla yaralandı
        Erzurum'da parkta çıkan kavgada bir çocuk bıçakla yaralandı
        Erzurum Büyükşehir Belediyesi 31 aracı filosuna kattı
        Erzurum Büyükşehir Belediyesi 31 aracı filosuna kattı
        6. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Erzurum İl Birinciliği finali yapıldı
        6. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Erzurum İl Birinciliği finali yapıldı
        Yoğun bakım hastalarının elini tutacak robot kol geliştirildi
        Yoğun bakım hastalarının elini tutacak robot kol geliştirildi
        Gurbetten köyüne dönen kadın devlet desteğiyle sürü sahibi oldu
        Gurbetten köyüne dönen kadın devlet desteğiyle sürü sahibi oldu
        Kampüste göğsünden bıçaklanan üniversiteli, trafik polislerinin ilk yardımı...
        Kampüste göğsünden bıçaklanan üniversiteli, trafik polislerinin ilk yardımı...