Erzurum'da yaralı bulunan ibibik ve kerkenez tedaviye alındı

Yaralı ve bitkin olduğu tespit edilen kuşlar, Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Timler, ilçeye bağlı Alagöz ve Yüzören mahallelerindeki önleyici kolluk devriyelerinde, kerkenez ve ibibik buldu.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, sorumlulukları çerçevesinde hayvan haklarını korumaya devam ediyor.

Erzurum'un Horasan ilçesinde, jandarma timince yaralı ve bitkin halde bulunan kerkenez ile ibibik kuşu, tedavi altına alındı.

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