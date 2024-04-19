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        Erzurum'da yaralı bulunan ibibik ve kerkenez tedaviye alındı

        Erzurum'un Horasan ilçesinde, jandarma timince yaralı ve bitkin halde bulunan kerkenez ile ibibik kuşu, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 11:47 Güncelleme: 19.04.2024 - 11:47
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        Erzurum'da yaralı bulunan ibibik ve kerkenez tedaviye alındı
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        Erzurum'un Horasan ilçesinde, jandarma timince yaralı ve bitkin halde bulunan kerkenez ile ibibik kuşu, tedavi altına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, sorumlulukları çerçevesinde hayvan haklarını korumaya devam ediyor.

        Timler, ilçeye bağlı Alagöz ve Yüzören mahallelerindeki önleyici kolluk devriyelerinde, kerkenez ve ibibik buldu.

        Yaralı ve bitkin olduğu tespit edilen kuşlar, Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

        Kuşlar tedavinin ardından doğaya salınacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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